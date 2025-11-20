Thị trường nổi bật: US100 (20.11.2025)

Nvidia tiếp tục công bố một báo cáo ấn tượng, vượt kỳ vọng với 57 tỷ USD doanh thu trong quý 3 (+62% so với cùng kỳ) và đưa ra dự báo cực kỳ mạnh mẽ cho quý 4 ở mức 65 tỷ USD. Ban lãnh đạo cũng đã phản hồi đầy đủ đối với mọi lập luận mang tính tiêu cực - từ vấn đề hạn chế nguồn cung đến tính bền vững của nhu cầu - đồng thời nhấn mạnh khả năng đạt 500 tỷ USD doanh thu hợp nhất từ Blackwell + Rubin vào năm 2026. Giọng điệu lạc quan và mức doanh số kỷ lục ở mảng data center đã kích hoạt phản ứng tích cực mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu có liên quan đến lĩnh vực AI.

Kết quả này lập tức cải thiện tâm lý thị trường. US100 (Nasdaq 100) bật tăng khoảng 2%, đảo ngược một phần đà giảm gần đây khi cổ phiếu AI và bán dẫn đồng loạt phục hồi. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 5% ngoài phiên, lên mức 196 USD/cổ phiếu. AMD, Broadcom và Intel đều tăng, trong khi các nhà sản xuất chip châu Á như Samsung và Foxconn cũng ghi nhận mức tăng mạnh từ đầu phiên. Tâm lý rủi ro cải thiện còn lan sang thị trường tiền mã hóa, giúp thị trường này hồi phục ngắn hạn.

Nvidia rõ ràng là chất xúc tác chính của thị trường, nhưng trong ngắn hạn, tâm điểm của nhà đầu tư đang chuyển sang các dữ liệu vĩ mô sắp công bố. Thị trường chờ đợi báo cáo NFP dự kiến ra mắt trong hôm nay, yếu tố có thể tác động đến quyết định lãi suất của Fed vào tháng 12. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, kết quả của Nvidia đã giúp tâm lý thị trường cải thiện đáng kể, xoa dịu lo ngại về “bong bóng AI” và kéo theo đà hồi phục rộng rãi trên nhiều nhóm tài sản.