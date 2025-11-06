BCTC Q4 2025 của Qualcomm: Vượt trội giữa những khó khăn về thuế và sự thận trọng của thị trường

Qualcomm báo cáo kết quả quý IV năm tài chính 2025 vượt kỳ vọng, nhưng cổ phiếu giảm do lo ngại về thuế và định giá cao. Qualcomm công bố kết quả quý IV năm tài chính 2025 (kết thúc vào tháng 9) vượt dự báo trên mọi chỉ số chính, đồng thời đưa ra triển vọng lạc quan cho quý tiếp theo. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty giảm 2,3% trong phiên giao dịch ngoài giờ khi nhà đầu tư đánh giá tác động của khoản thuế một lần tại Mỹ và đặt câu hỏi liệu đà tăng giá gần đây của cổ phiếu có vượt xa giá trị cơ bản hay không.

Kết quả tài chính nổi bật

Doanh thu điều chỉnh: 11,27 tỷ USD (+10% so với cùng kỳ; dự báo: 10,77 tỷ USD)

Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) điều chỉnh: 3,00 USD (so với 2,69 USD năm trước; dự báo: 2,88 USD)

Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh: 3,81 tỷ USD (+8,6%; dự báo: 3,65 tỷ USD)

Doanh thu mảng QCT (chip): 9,82 tỷ USD (+13%; dự báo: 9,35 tỷ USD)

Doanh thu mảng QTL (cấp phép): 1,41 tỷ USD (-7,4%; dự báo: 1,36 tỷ USD)

Tăng trưởng được dẫn dắt bởi mảng điện thoại di động, đạt 6,96 tỷ USD (+14%) nhờ các mẫu Android cao cấp. Mảng ô tô tăng 17% lên 1,05 tỷ USD, trong khi IoT tăng 7,4% lên 1,81 tỷ USD.

Cả năm tài chính cho thấy doanh thu QCT ngoài Apple tăng 18%, và doanh thu gộp của ô tô và IoT tăng 27% — minh chứng rõ ràng cho chiến lược đa dạng hóa của Qualcomm ngoài lĩnh vực điện thoại thông minh.

Triển vọng và tác động từ thuế

Dự báo cho quý I năm tài chính 2026:

Doanh thu: 11,8 – 12,6 tỷ USD (dự báo: 11,59 tỷ USD)

EPS điều chỉnh: 3,30 – 3,50 USD (dự báo: 3,26 USD)

Doanh thu QCT: 10,3 – 10,9 tỷ USD

Doanh thu QTL: 1,4 – 1,6 tỷ USD

Dù triển vọng tích cực, Qualcomm phải ghi nhận khoản ghi giảm giá 5,7 tỷ USD liên quan đến điều chỉnh thuế tại Mỹ, khiến công ty lỗ ròng 3,12 tỷ USD trong quý. Việc áp dụng khung thuế tối thiểu thay thế (AMT) dự kiến giúp duy trì thuế suất hiệu dụng khoảng 13–14%, thấp hơn mức trước đây.

Động lực kinh doanh và định hướng chiến lược

CEO Cristiano Amon nhấn mạnh quá trình chuyển đổi Qualcomm thành công ty bán dẫn đa lĩnh vực, với đà tăng trưởng mạnh ở chip ô tô, IoT, và xử lý AI.

Công ty vừa ra mắt nền tảng AI 100 Ultra và dòng chip Snapdragon thế hệ mới, hướng đến mở rộng AI vào trung tâm dữ liệu và thiết bị cá nhân. Chip AI cho trung tâm dữ liệu đầu tiên của Qualcomm sẽ ra mắt năm 2026, với Humain (startup AI được Saudi Arabia hậu thuẫn) là khách hàng đầu tiên.

Amon cũng khẳng định triển vọng lạc quan trong mảng xe tự lái và hệ thống xe kết nối, giúp bù đắp dần việc mất hợp đồng modem với Apple, khi hãng này phát triển chip nội bộ.

Cạnh tranh và bối cảnh vĩ mô

Qualcomm vẫn phụ thuộc vào thiết bị di động, nhưng sự mở rộng sang ô tô, IoT và AI đang giúp cân bằng rủi ro chu kỳ. Tuy nhiên, cạnh tranh gia tăng — Apple phát triển modem riêng, còn MediaTek đẩy mạnh chip cao cấp cho Android.

Công ty cũng có thể hưởng lợi từ sự hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị, sau khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình thống nhất chấm dứt các cuộc điều tra chống độc quyền, giúp giảm áp lực chuỗi cung ứng và rủi ro pháp lý trong thương mại chip Mỹ–Trung.

Kết luận

Quý này được đánh giá là “vượt kỳ vọng vững chắc”, nhờ doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh. Tuy nhiên, biên lợi nhuận hoạt động thấp hơn một chút, và phản ứng lạnh nhạt của thị trường cho thấy kỳ vọng nhà đầu tư đã quá cao sau đợt tăng giá cổ phiếu trước kết quả.

Về chiến lược, Qualcomm đang đi đúng hướng trong giai đoạn chuyển đổi, với hiệu quả vận hành vững chắc giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Khoản điều chỉnh thuế chỉ làm lu mờ một quý vốn rất tích cực, chứng minh khả năng thực thi hiệu quả trong môi trường khó khăn.

Tuy nhiên, nhà đầu tư hiện đòi hỏi bằng chứng rõ ràng về tăng trưởng lợi nhuận nhờ AI, thay vì chỉ cải thiện dần dần. Với mức độ gắn bó sâu với người tiêu dùng và phơi nhiễm AI hạn chế hơn Nvidia hay Arm, Qualcomm khó tạo được sự phấn khích tương tự.

Dù vậy, lộ trình đa dạng hóa — hướng đến ô tô, AI tại biên (edge AI) và thị trường PC AI — vẫn vững chắc và đáng tin cậy. 12–18 tháng tới sẽ là thước đo khả năng Qualcomm khai thác vị thế này, đặc biệt khi hãng chuẩn bị ra mắt chip PC AI cạnh tranh trực tiếp với dòng M của Apple và chip tăng tốc AI mới của AMD.