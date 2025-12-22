Nvidia: Khả năng xuất khẩu H200 sang Trung Quốc đang được theo dõi.

NVIDIA hiện đang đứng trước một thời điểm có thể trở thành một trong những bước ngoặt quan trọng nhất đối với định giá của công ty trong các quý tới, đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ với thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc. Theo các thông tin mới xuất hiện, NVIDIA đã thông báo cho một số khách hàng được lựa chọn tại Trung Quốc về kế hoạch bắt đầu giao hàng bộ xử lý đồ họa H200 vào giữa tháng 2/2026, ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sản lượng ban đầu dự kiến sẽ đến từ lượng hàng tồn kho hiện có, dao động từ 5.000 đến 10.000 module, tương đương khoảng 40.000–80.000 GPU riêng lẻ. Mặc dù H200 không phải là thế hệ sản phẩm mới nhất của NVIDIA, nhưng đây vẫn là giải pháp then chốt cho việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn và xử lý các tác vụ AI nâng cao, đặc biệt trong môi trường chịu nhiều hạn chế về xuất khẩu.

Những kế hoạch này là hệ quả trực tiếp từ sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ đối với việc xuất khẩu công nghệ cao sau khi chính quyền mới nhậm chức vào đầu năm 2025. Việc nới lỏng các hạn chế đối với một số sản phẩm của NVIDIA đã mở ra cánh cửa tiếp cận một trong những thị trường AI lớn nhất thế giới. Tại Trung Quốc, nhu cầu đối với GPU hiệu năng cao đang vượt xa khả năng đáp ứng của các nhà cung cấp nội địa, khi các giải pháp trong nước vẫn kém cạnh tranh rõ rệt so với phần cứng của NVIDIA. Do đó, đối với nhiều công ty công nghệ Trung Quốc, các sản phẩm H200 gần như là con đường khả thi duy nhất để tiếp tục phát triển các hệ thống AI tiên tiến.

Thị trường tài chính đã nhanh chóng phản ánh thông tin này. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, cổ phiếu NVIDIA tăng hơn 1,5%, phù hợp với mô hình biến động từng được ghi nhận trong các lần xuất hiện thông tin liên quan đến khả năng được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc trước đây.

Vai trò của Trung Quốc đối với quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của NVIDIA vẫn mang tính then chốt. Các dự báo cho thấy đến năm 2026, thị trường này có thể chiếm khoảng 20–25% nhu cầu toàn cầu đối với bộ xử lý AI, tương đương doanh thu tiềm năng từ 15–20 tỷ USD. Những “ông lớn” như ByteDance, Alibaba Cloud và Tencent đang tích cực tìm kiếm sự chấp thuận nhanh chóng từ cơ quan quản lý, bởi sự phát triển liên tục của các nền tảng AI của họ phụ thuộc lớn vào khả năng tiếp cận hạ tầng tính toán hiệu năng cao. Trong nhiều ứng dụng, chip nội địa vẫn kém xa các giải pháp của NVIDIA.

Trong kịch bản cơ sở, việc Trung Quốc dần mở cửa trở lại được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định giá của NVIDIA trong nửa đầu năm 2026. Bên cạnh việc xuất hàng từ kho hiện có, việc mở rộng sản xuất từ quý II và giành được các đơn hàng mới trị giá hàng trăm triệu USD sẽ đóng vai trò đáng kể. Các hợp đồng dài hạn tiềm năng với những khách hàng lớn tại Trung Quốc nhiều khả năng sẽ khiến thị trường phải điều chỉnh lại dự báo doanh thu cho năm tài chính tiếp theo.

Tuy nhiên, môi trường đầu tư vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Quá trình ra quyết định của các cơ quan quản lý Trung Quốc vẫn đang diễn ra, với mục tiêu cân bằng giữa việc nhập khẩu công nghệ tiên tiến và hỗ trợ các nhà cung cấp trong nước. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị cùng với những lo ngại từ một bộ phận các nhà hoạch định chính sách Mỹ về khả năng sử dụng các bộ xử lý tiên tiến cho mục đích phi dân sự cũng tạo thêm bất định.

Từ góc độ thị trường, thông tin về khả năng xuất khẩu H200 sang Trung Quốc được xem là yếu tố kinh doanh có ý nghĩa cao và là tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong môi trường pháp lý xung quanh lĩnh vực AI. Việc NVIDIA chủ động liên hệ với khách hàng Trung Quốc, cùng với việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu, đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư đối với vai trò ngày càng quan trọng của Trung Quốc trong cấu trúc hoạt động của công ty. Do đó, yếu tố Trung Quốc một lần nữa trở thành điểm nhấn then chốt trong câu chuyện thị trường xoay quanh NVIDIA, đặc biệt trong bối cảnh các quyết định pháp lý và các báo cáo tài chính sắp tới.