Tin đầu ngày (22.12.2025): Phố Wall tăng điểm trước thềm lễ Giáng Sinh

Không khí Giáng sinh đang bao trùm rõ rệt Phố Wall trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số Nasdaq 100 tăng hơn 1,1%, S&P 500 tăng khoảng 0,8%, trong khi Dow Jones tăng khoảng 0,6%. Phiên giao dịch tuần qua cho thấy tâm lý lạc quan đang dần quay trở lại với các nhà đầu tư.
Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán cũng chủ yếu đóng cửa trong sắc xanh. FTSE 100 của Anh tăng 0,6%, DAX của Đức kết phiên tăng 0,4%, còn IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0,2%. CAC 40 của Pháp là chỉ số thể hiện yếu nhất, chỉ ghi nhận mức tăng rất nhẹ.
Điểm nhấn nổi bật nhất trong cuối tuần qua là quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất lên 0,75%, mức cao nhất trong vòng ba thập kỷ. Đây được xem là dấu mốc mang tính biểu tượng, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên lãi suất siêu thấp, dù lãi suất thực vẫn đang ở mức âm.
Doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 11 thấp hơn kỳ vọng. Tổng doanh số giảm 0,1% so với tháng trước, trong khi doanh số lõi cũng thấp hơn dự báo. Tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích, cho thấy chi tiêu tiêu dùng tại Anh vẫn ở mức khiêm tốn.
Doanh số bán lẻ của Canada trong tháng 10 cũng yếu hơn dự kiến. Tổng doanh số giảm khoảng 0,2% so với tháng trước, còn doanh số bán lẻ lõi (loại trừ xăng và phụ tùng ô tô) giảm khoảng 0,5%. Những số liệu này phản ánh nhu cầu tiêu dùng đang suy yếu và có thể được xem là tín hiệu kém tích cực đối với nền kinh tế Canada.
Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 12 đạt 52,9 điểm, thấp hơn mức dự báo 53,3 điểm. Kỳ vọng lạm phát tăng lên 4,2%, cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ vẫn khá thận trọng.
TikTok đang thành lập một liên doanh tại Mỹ, trong đó Oracle cùng các quỹ Silver Lake và MGX sẽ nắm giữ 50% cổ phần, trong khi ByteDance giữ lại 20%. Thực thể mới này, với đa số thành viên hội đồng quản trị là người Mỹ, sẽ kiểm soát dữ liệu, hoạt động kiểm duyệt và thuật toán của TikTok tại Hoa Kỳ.
