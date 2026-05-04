Berkshire Hathaway: Quỹ đầu tư huyền thoại đang tụt lại phía sau?

Berkshire Hathaway là một công ty đầu tư được thành lập và dẫn dắt bởi một trong những nhà đầu tư huyền thoại nhất mọi thời đại - Warren Buffett. Trong nhiều thập kỷ qua, công ty đã mang lại kết quả xuất sắc và rất ổn định. Hiệu suất đặc biệt ấn tượng trong các giai đoạn thị trường giá xuống kéo dài, như đợt suy giảm 2022 - 2023.

Tuy nhiên, do tuổi cao, Warren Buffett đã phải rời vị trí điều hành chính, bàn giao vai trò này cho Greg Abel. Công ty đã công bố báo cáo kết quả đầu tiên dưới sự lãnh đạo của CEO mới.

Các chỉ số tài chính:

Doanh thu: tăng hơn 4% so với cùng kỳ, đạt 93.7 tỷ USD.

Lợi nhuận hoạt động: tăng 17% so với cùng kỳ, lên 11.35 tỷ USD.

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông: tăng gần 120% lên 10.1 tỷ USD.

Mua lại cổ phiếu: 234 triệu USD.

Tiền mặt: tiếp tục lập kỷ lục mới, đạt 373.5 tỷ USD.

Xét về các chỉ số và tăng trưởng, công ty vẫn hoạt động cực kỳ hiệu quả, thậm chí vượt nhẹ kỳ vọng của thị trường. Dù Warren Buffett là một huyền thoại, CEO mới cũng chưa thực sự trở thành tâm điểm chú ý.

Điều gây tranh cãi nhất quanh công ty là cách vận hành so với thị trường chung và lượng tiền mặt khổng lồ mà công ty đang nắm giữ. Trong dài hạn, Berkshire đã vượt trội so với S&P 500 một cách đáng kể; tuy nhiên, trong các quý gần đây, quỹ rõ ràng đang tụt lại phía sau thị trường chung – kém khoảng 12% so với chỉ số tham chiếu.

Điều này đặc biệt gây tranh cãi khi xét đến lượng tiền mặt khổng lồ. Trong các chu kỳ trước, mức tiền mặt cao tại công ty thường là tín hiệu cho thấy họ đang chờ cơ hội phù hợp để thực hiện các thương vụ lớn (và sau đó rất sinh lời). Quan điểm này đã tồn tại từ lâu, và khi S&P 500 càng bỏ xa hiệu suất của Berkshire, thị trường càng đặt nhiều câu hỏi hơn.

Quan điểm cho rằng quỹ đang “tụt lại” có thể là chưa chính xác về bản chất. Berkshire là một công ty đầu tư với hồ sơ rủi ro hoàn toàn khác so với S&P 500 hiện nay, vốn bị chi phối mạnh bởi các công ty công nghệ.

Thiên tài của Warren Buffett nằm ở khả năng tạo ra tăng trưởng vượt trội trong những giai đoạn thị trường bi quan. Berkshire ưu tiên bảo toàn vốn của nhà đầu tư trước tiên, sau đó mới tìm kiếm lợi nhuận vượt trội.

Tuy nhiên, trong các quý gần đây, thị trường dường như duy trì trạng thái hưng phấn mạnh mẽ, tập trung gần như hoàn toàn vào cổ phiếu công nghệ. Những quỹ như Berkshire không thể liên tục đánh bại thị trường chung, vì điều đó sẽ đòi hỏi mức độ chấp nhận rủi ro không phù hợp.

BRKA.US (D1)

Trên biểu đồ, có thể quan sát thấy đường EMA200 và EMA100 cắt nhau từ phía trên lần đầu tiên kể từ năm 2022. Trong lịch sử, hành vi này - trái với phân tích kỹ thuật truyền thống - lại thường báo hiệu các giai đoạn tăng trưởng kéo dài. Liệu lần này có lặp lại? Nguồn: xStation5