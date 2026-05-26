Mở phiên Mỹ: Phố Wall tiếp tục tăng bất chấp căng thẳng Mỹ - Iran 📈 Micron Technology tăng 10%

Thị trường đang chờ dữ liệu niềm tin tiêu dùng Mỹ của Conference Board, dự kiến công bố lúc 21:00 giờ VN. Nhóm tăng mạnh nhất hiện tại là các nhà sản xuất bán dẫn - đặc biệt là Micron.

Nhà đầu tư đang giảm kỳ vọng về việc Federal Reserve sớm cắt giảm lãi suất, khi thị trường hiện định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 ở mức 8,5%, tăng mạnh từ chỉ 0,9% một tháng trước.

Mỹ xác nhận đã tiến hành các “cuộc tấn công tự vệ” tại miền Nam Iran, nhắm vào các bệ phóng tên lửa và các tàu bị cáo buộc đang cố triển khai thủy lôi.

Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang “diễn ra thuận lợi”, dù ông cảnh báo rằng Mỹ có thể leo thang hành động quân sự nếu đàm phán thất bại.

Hợp đồng tương lai Phố Wall giảm nhẹ trong phiên thứ Ba khi nhà đầu tư thận trọng đánh giá sự bất định xoay quanh một thỏa thuận tiềm năng giữa United States và Iran sau các cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào một số mục tiêu được lựa chọn tại Iran. Đồng thời, thị trường vẫn cực kỳ nhạy cảm với biến động liên tục của giá dầu, khi giá dầu thô tăng gần 3 USD và dầu Brent quay trở lại trên mức 96 USD/thùng. Nhà đầu tư cũng theo dõi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu bán dẫn, dẫn đầu bởi Micron Technology. Trong khi đó, các chỉ số giao ngay mở cửa trong sắc xanh, với Nasdaq 100 và S&P 500 lần lượt tăng 1% và 0,5%, dù hợp đồng tương lai có điều chỉnh nhẹ.

US100 (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty

Toàn bộ lĩnh vực bán dẫn đang tăng giá, với Qualcomm và Advanced Micro Devices đều tăng hơn 3%, trong khi Micron Technology trở thành tâm điểm chính của thị trường. Trong khi đó, nhóm dầu khí hoạt động kém hơn giá dầu - cổ phiếu BP giảm gần 4% sau quyết định bất ngờ sa thải Chủ tịch Albert Manifold giữa các lo ngại liên quan đến quản trị doanh nghiệp và tiêu chuẩn điều hành.

Cổ phiếu của Lear Corporation tăng 2% sau khi TD Cowen nâng khuyến nghị từ “Hold” lên “Buy”. Ngân hàng này cho rằng nhà cung cấp linh kiện ô tô đang ở vị thế tốt để hưởng lợi từ sản lượng xe tại Bắc Mỹ, vốn được các nhà phân tích kỳ vọng sẽ mạnh hơn dự báo trước đó.

UBS nâng xếp hạng Micron Technology - cổ phiếu tăng vọt

Cổ phiếu Micron Technology tăng mạnh trong giao dịch tiền thị trường sau khi UBS nâng giá mục tiêu của công ty lên 1.625 USD từ mức 535 USD trước đó. Đây không đơn thuần là một đợt nâng đánh giá mang tính chu kỳ do cải thiện giá DRAM/NAND, mà là một luận điểm rộng hơn cho rằng thị trường bộ nhớ đang bước vào một giai đoạn cấu trúc thuận lợi hơn nhờ các hợp đồng cung ứng dài hạn với khách hàng lớn.

Theo UBS, tỷ trọng ngày càng lớn của các đơn hàng DDR - đặc biệt là DDR5 dành cho máy chủ - hiện đang được đảm bảo thông qua các hợp đồng kéo dài 3–5 năm với khối lượng cam kết và khung giá cố định một phần. Đối với Micron, điều này có thể giúp giảm biến động lợi nhuận, cải thiện khả năng dự báo nhu cầu và làm mượt biên lợi nhuận trong một phân khúc vốn được xem là mang tính chu kỳ cao nhất của ngành bán dẫn.

Quan trọng hơn, các hyperscaler được ước tính đã khóa khoảng 60–70% tổng khối lượng DDR5 máy chủ toàn ngành thông qua các thỏa thuận nâng cao này. Điều đó củng cố vị thế của Micron trong phân khúc giá trị cao nhất của thị trường bộ nhớ, nơi nhu cầu đang được thúc đẩy bởi hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và nhu cầu băng thông ngày càng tăng.

UBS đã nâng dự báo EPS của Micron lên 155 USD vào năm 2027, 167 USD vào năm 2028 và 117 USD vào năm 2029. Các nhà phân tích kỳ vọng EPS sẽ duy trì trên 100 USD ngay cả trong trường hợp thị trường bộ nhớ bước vào chu kỳ suy giảm vừa phải trong năm 2029.

Mức giá mục tiêu mới của UBS ngụ ý tiềm năng tăng hơn 100% và dựa trên mức định giá khoảng 15 lần lợi nhuận kỳ vọng. Ngân hàng cho rằng với sự ổn định lợi nhuận lớn hơn và vai trò ngày càng chiến lược của bộ nhớ trong hệ sinh thái AI, Micron không nên tiếp tục bị giao dịch với mức chiết khấu định giá lớn so với các ông lớn bán dẫn như NVIDIA.

Triển vọng tích cực này còn được củng cố bởi Mizuho Financial Group, tổ chức đã tái khẳng định khuyến nghị “Outperform” và tiếp tục xem Micron là một trong những lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn. Theo ngân hàng này, bộ nhớ DRAM và NAND vẫn là công nghệ nền tảng cho hạ tầng AI, với nhu cầu có khả năng vượt cung ít nhất đến giai đoạn 2026–2027.

Cổ phiếu Micron (MU.US)

Nguồn: xStation5