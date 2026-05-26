Nvidia thách thức Intel và AMD trên thị trường CPU

NVIDIA, công ty từ lâu giữ vị thế dẫn đầu và là người tiên phong không thể tranh cãi của cuộc cách mạng AI trong phân khúc GPU, hiện đang phát đi một trong những tín hiệu chiến lược mạnh mẽ nhất kể từ khi làn sóng trí tuệ nhân tạo bùng nổ. Thị trường bộ xử lý trung tâm (CPU) đang trở thành mặt trận mở rộng tiếp theo của công ty. Dự báo rằng thị trường CPU toàn cầu có thể đạt giá trị 200 tỷ USD không đơn thuần chỉ là một ước tính đầy tham vọng. Đó là một tuyên bố rõ ràng rằng Nvidia có ý định bước vào phân khúc vốn từ lâu bị thống trị bởi Intel và Advanced Micro Devices, đồng thời giành lấy một phần thị trường hạ tầng trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Một trụ cột then chốt trong chiến lược này vẫn là việc phát triển các con chip nội bộ dựa trên kiến trúc Arm Holdings, bao gồm dòng Grace. Nvidia ngày càng xây dựng một tầm nhìn về hệ sinh thái AI “full-stack”, bao trùm GPU, CPU và toàn bộ kiến trúc máy chủ dành cho các hyperscaler và trung tâm dữ liệu vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ lớn nhất cho thị trường là việc Nvidia công khai đưa China vào dự báo thị trường CPU trị giá 200 tỷ USD của mình. Đây là một tín hiệu cực kỳ quan trọng đối với nhà đầu tư, vì nó cho thấy công ty không có kế hoạch từ bỏ một trong những thị trường công nghệ lớn nhất thế giới bất chấp các hạn chế xuất khẩu đang diễn ra giữa United States và Trung Quốc.

Từ góc độ thị trường, điều này tạo ra một “nghịch lý Trung Quốc” điển hình. Một mặt, nhà đầu tư nhận được tín hiệu rằng Nvidia tin rằng họ vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền từ nhu cầu tại Trung Quốc. Kiến trúc ARM và sự phát triển của các nền tảng CPU có thể mang lại sự linh hoạt về mặt pháp lý lớn hơn so với các GPU tiên tiến nhất đang chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Điều này củng cố câu chuyện rằng làn sóng AI toàn cầu vẫn còn ở giai đoạn đầu và Nvidia vẫn đang đối mặt với một thị trường mục tiêu khổng lồ.

Mặt khác, việc đưa Trung Quốc vào các dự báo dài hạn vẫn chịu rủi ro địa chính trị rất lớn. Bất kỳ sự leo thang nào trong căng thẳng chính sách Mỹ–Trung đều có thể hạn chế khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc của Nvidia và buộc công ty phải điều chỉnh kỳ vọng doanh thu. Do đó, nhà đầu tư vừa đặt cược vào câu chuyện tăng trưởng AI mạnh mẽ, vừa phải tính đến biến động định giá cao do bất ổn địa chính trị gây ra.

Về mặt chiến lược, đây là một bước chuyển lớn đối với toàn bộ ngành bán dẫn. Nvidia không còn chỉ được xem như một nhà sản xuất GPU mà ngày càng định vị себя như một nhà cung cấp hạ tầng AI toàn diện cho các trung tâm dữ liệu hiện đại. Đây là thách thức trực tiếp đối với Intel và AMD.

Nếu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon, Microsoft và Google bắt đầu áp dụng rộng rãi hơn các giải pháp CPU của Nvidia, điều đó có thể dẫn đến một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong động lực của ngành. Khi đó, thị trường sẽ không chỉ định giá sự thống trị của Nvidia trong mảng AI accelerator mà còn cả tiềm năng chiếm lĩnh một phần đáng kể của thị trường CPU trị giá hàng tỷ USD.

Đối với các cổ đông của NVDA, thông điệp vẫn mang màu sắc tích cực rõ ràng. Nvidia đang mở rộng tổng quy mô thị trường mục tiêu (TAM) của mình, đồng thời khai mở các nguồn doanh thu dài hạn mới. Ngay cả thành công hạn chế trong phân khúc CPU cũng có thể chuyển hóa thành hàng chục tỷ USD doanh thu bổ sung mỗi năm.