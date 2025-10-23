Beyond Meat sau đợt bán tháo 📉 Liệu short squeeze vẫn còn có thể xảy ra không?

- Theo dữ liệu từ Ortex, tỷ lệ bán khống đối với cổ phiếu Beyond Meat đã tăng lên 109%, so với 82% vào ngày hôm qua.
- Một đợt “short squeeze” vẫn có thể xảy ra trong kịch bản tâm lý lạc quan quay trở lại.
- Hiện tại, giá cổ phiếu của công ty đã giảm xuống còn 3 USD, so với 7 USD vào ngày hôm qua.
- Theo dữ liệu từ Ortex, tỷ lệ bán khống đối với cổ phiếu Beyond Meat đã tăng lên 109%, so với 82% vào ngày hôm qua.
- Một đợt “short squeeze” vẫn có thể xảy ra trong kịch bản tâm lý lạc quan quay trở lại.
- Hiện tại, giá cổ phiếu của công ty đã giảm xuống còn 3 USD, so với 7 USD vào ngày hôm qua.
Theo dữ liệu từ Ortex, tỷ lệ bán khống hiện tại của cổ phiếu Beyond Meat (BYND.US) đang ở mức 109% lượng cổ phiếu tự do lưu hành (free float), tăng từ 82% so với ngày hôm qua. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư theo xu hướng giảm giá đã vay và bán ra nhiều cổ phiếu hơn cả số lượng cổ phiếu thực sự lưu hành tự do trên thị trường. Đây là một tình huống rất hiếm và cực đoan, có thể cho thấy mức độ bi quan đáng kể về triển vọng kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, điều này cũng ẩn chứa rủi ro về một đợt “short squeeze”, nếu giá cổ phiếu bắt đầu tăng và những người bán khống buộc phải mua lại cổ phiếu để đóng vị thế của họ. Trong bối cảnh như vậy, một đợt phục hồi khác có thể xảy ra, miễn là khối lượng mua cổ phiếu BYND.US tăng mạnh. Ngược lại, tình hình tài chính của công ty hiện đang khó khăn, và nếu không có sự cải thiện đáng kể về các yếu tố cơ bản, thì sự lạc quan của nhà đầu tư cá nhân có lẽ sẽ không đủ để đảo ngược xu hướng giảm trong dài hạn.
Nguồn: xStation5
IBM và AMD đẩy nhanh tiến độ điện toán lượng tử
Cổ phiếu STMicroelectronics giảm 14% trong bối cảnh triển vọng tương lai trái chiều📉
Banco Macro tăng 5% nhờ Bộ Tài chính Hoa Kỳ hỗ trợ đồng peso Argentina 🗽
Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở phiên với diễn biến trái chiều📊IBM lao dốc, Honeywell tăng vọt 7%
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.