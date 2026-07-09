Những điểm chính từ biên bản cuộc họp FOMC tháng 6:

Quyết định lãi suất: Tất cả các thành viên Fed đều ủng hộ quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6.

Rủi ro quay trở lại chu kỳ tăng lãi suất: Gần như toàn bộ các thành viên ủy ban đều cho rằng nếu lạm phát duy trì ở mức cao, việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ (policy firming) sẽ là cần thiết.

Các yếu tố mới thúc đẩy lạm phát: Phần lớn các thành viên chỉ ra những kịch bản mà lạm phát có thể tiếp tục duy trì ở mức cao do nhu cầu liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), xung đột tại Trung Đông và các mức thuế quan. Vì lý do này, Fed đã nâng dự báo lạm phát cho các năm 2026 và 2027 so với dự báo hồi tháng 3.

Kỳ vọng lạm phát: Phần lớn các nhà hoạch định chính sách cho rằng lạm phát kéo dài có nguy cơ khiến kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng bị mất neo (unanchoring).

Thay đổi lập trường (loại bỏ "xu hướng nới lỏng"): Đa số các thành viên ủng hộ việc loại bỏ những câu chữ trong tuyên bố trước đây vốn hàm ý thiên về nới lỏng chính sách tiền tệ (cắt giảm lãi suất).

Cách truyền thông mới: Đại đa số các thành viên cho rằng việc rút ngắn tuyên bố sau cuộc họp FOMC là có lợi. Họ thống nhất rằng tuyên bố cần truyền tải trực tiếp cam kết đối với nhiệm vụ kép (dual mandate) của Fed, với trọng tâm đặc biệt là khôi phục ổn định giá cả.

Tình hình nền kinh tế: Các chuyên gia của Fed đã hạ nhẹ dự báo tăng trưởng GDP so với tháng 4, tuy nhiên các nhà hoạch định chính sách vẫn đánh giá thị trường lao động sẽ duy trì ổn định trong ngắn hạn.

Liệu giọng điệu của biên bản và bản thân cuộc họp tháng 6 có thực sự mang tính "diều hâu" hay không? Có thể khẳng định rằng giọng điệu trong biên bản là rõ ràng mang tính "diều hâu", tuy nhiên Fed không đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng cần tăng lãi suất ngay tại thời điểm hiện tại, điều này có thể đã phần nào giúp thị trường bình tĩnh hơn. Cũng cần nhớ rằng cuộc họp FOMC diễn ra trong bối cảnh tâm lý thị trường khi đó nghiêng mạnh về khả năng tăng lãi suất, và Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh sau đó đã phần nào làm dịu quan điểm của mình tại hội nghị kinh tế ở Sintra.

Dù vậy, việc loại bỏ các câu chữ hàm ý sẽ có các đợt cắt giảm lãi suất ("easing bias"), cùng với mong muốn rút ngắn tuyên bố để tập trung vào mục tiêu ổn định giá cả, là một tín hiệu rất rõ ràng: Fed không còn hứa hẹn về việc cắt giảm lãi suất và đang chuyển sang lập trường cứng rắn hơn. Ngân hàng trung ương muốn chấm dứt các suy đoán của thị trường về khả năng nới lỏng chính sách. Mặc dù gần đây xuất hiện kỳ vọng rằng Fed có thể quay lại định giá các đợt cắt giảm lãi suất sau khi giá dầu giảm, nhưng biên bản lần này đã xóa bỏ những ảo tưởng đó.

Các thành viên Fed nhìn nhận lạm phát như thế nào? Các thành viên FOMC đánh giá lạm phát hiện nay rất dai dẳng và được thúc đẩy bởi những yếu tố mà họ chưa từng phải đối mặt trước đây. Điều bất ngờ lớn nhất là Fed công khai xác định sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) là một yếu tố thúc đẩy lạm phát (mặc dù đối với thị trường lao động, yếu tố này có thể được nhìn nhận theo hướng hoàn toàn khác). Nhu cầu đối với chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu và điện năng, kết hợp với chiến tranh tại Trung Đông và các cuộc chiến thuế quan, đang tạo ra áp lực giá mới. Dự báo lạm phát cho các năm tới đã được điều chỉnh tăng, cho thấy Fed đang chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi và khó khăn, đồng thời lo ngại rằng xã hội sẽ dần quen với mức giá cao (mất neo kỳ vọng lạm phát).

Liệu Fed có lo ngại về việc phải quay trở lại tăng lãi suất? Chắc chắn là có, và đây chính là kết luận quan trọng nhất đối với thị trường. Mặc dù hiện tại EURUSD đang phục hồi, biên bản đã xác nhận rằng lập trường "diều hâu" không chỉ xuất phát từ Kevin Warsh. Việc gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách công khai tuyên bố sẵn sàng tiếp tục thắt chặt chính sách (đồng nghĩa với việc tăng lãi suất) nếu lạm phát không giảm, đã hoàn toàn thay đổi câu chuyện của thị trường. Biên bản cho thấy Fed không chỉ từ bỏ hoàn toàn lập trường ôn hòa, mà nếu các rủi ro lạm phát tiếp tục gia tăng thì việc thị trường định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 có lẽ cũng không còn là điều quá phi lý.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng GDP chậm lại nhưng thị trường lao động vẫn rất ổn định mang lại cho Fed một sự thoải mái nhất định: nền kinh tế chưa rơi vào suy thoái, vì vậy chưa có nhu cầu cấp bách phải cứu nền kinh tế bằng việc cắt giảm lãi suất. Điều này cho phép Fed tập trung hoàn toàn vào mục tiêu kiểm soát lạm phát, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với một đợt tăng lãi suất nữa. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng Fed không đưa ra tuyên bố chính thức nào về việc sẽ tăng lãi suất, và với việc giảm bớt forward guidance, nhiều khả năng họ cũng sẽ không làm như vậy trong thời gian tới, khiến thị trường tiếp tục phải tự suy đoán về các quyết định chính sách trong tương lai.

EURUSD tiến sát vùng 1,1430 sau khi biên bản được công bố

EURUSD kiểm định mức cao nhất trong ngày dù biên bản FOMC mang đậm màu sắc "diều hâu". Tuy nhiên, Fed không đưa ra cam kết rõ ràng về việc tăng lãi suất, mà chỉ nhấn mạnh đây là khả năng có thể xảy ra nếu rủi ro lạm phát tiếp tục hiện hữu. Giờ đây, mọi sự chú ý đều hướng về Donald Trump và giá dầu. Nguồn: xStation5