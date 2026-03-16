Biểu đồ của ngày: CHN.cash bứt phá 1,5% nhờ động lực từ xuất khẩu và nhu cầu AI 🚀

Hợp đồng tương lai HSCEI đã rũ bỏ tâm lý bi quan đầu phiên giao dịch tại Châu Á để tăng mạnh 1,5%, bất chấp xung đột dai dẳng tại Trung Đông và chi phí năng lượng leo thang. Tâm lý thị trường đã tìm thấy động lực mới từ dữ liệu vĩ mô mới nhất, dù lĩnh vực bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, báo hiệu một khởi đầu năm 2026 khởi sắc đến bất ngờ.
CHN.cash đã tìm thấy sự hỗ trợ vững chắc tại đường giữa của dải Bollinger Band 14 ngày (màu tím nhạt) và phục hồi hướng về mức Fibonacci 38,2%. Dù nhịp hồi phục này là một tín hiệu đáng khích lệ, nhưng việc bứt phá quyết liệt lên trên dải trên của Bollinger Band (màu đen) vẫn là rào cản then chốt để xác nhận một sự đảo chiều xu hướng thực sự. Nguồn: xStation5
Yếu tố nào đang thúc đẩy CHN.cash trong hôm nay?
Industrial Production Beats on "AI-Export" Engine: The 6.3% jump in industrial output (the fastest since September, 5,3% expected) was largely catalyzed by a surprising surge in exports and booming AI-related technology demand. This is a clear tailwind for the tech-heavy components of the HSCEI. However, a deeper look suggests a looming "margin squeeze" for these firms. With the war in Iran driving oil over $100 and disrupting the Strait of Hormuz, rising raw material and fuel costs are expected to eat into the profit margins of manufacturers who are already engaged in “cutthroat competition." The HSCEI may see a "volume up, profit down" scenario in the coming months.
Sản lượng công nghiệp vượt kỳ vọng nhờ "động cơ" xuất khẩu AI: Mức tăng vọt 6,3% của sản lượng công nghiệp (tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 9, vượt xa dự báo 5,3%) phần lớn nhờ sự khởi sắc bất ngờ của xuất khẩu và nhu cầu bùng nổ đối với công nghệ liên quan đến AI. Đây là động lực rõ rệt cho các cổ phiếu công nghệ chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số HSCEI. Tuy nhiên, ẩn sau những con số đó là một cuộc "khủng hoảng biên lợi nhuận" đang dần lộ diện. Khi cuộc chiến tại Iran đẩy giá dầu vượt ngưỡng 100 USD và gây gián đoạn tại Eo biển Hormuz, chi phí nguyên liệu và nhiên liệu tăng cao dự kiến sẽ bào mòn lợi nhuận của các nhà sản xuất, những đơn vị vốn đã đang tham gia vào cuộc "cạnh tranh sinh tử". Chỉ số HSCEI có thể đối mặt với kịch bản "doanh số tăng, lợi nhuận giảm" trong những tháng tới.
Retail Rebound Masks Per-Trip Fragility: A 2.8% rise in retail sales masks significant domestic caution. Growth was skewed by a record-long Lunar New Year that boosted total tourism, yet spending per trip actually fell 0.2% and auto sales plunged 26%. With unemployment ticking up to 5.3%, HSCEI consumer and auto stocks may be riding a seasonal wave rather than a structural recovery.
Sự hồi phục ngành bán lẻ che lấp sự mong manh trong chi tiêu: Con số tăng trưởng 2,8% của doanh số bán lẻ dường như đã che đậy thái độ thận trọng đang bao trùm tâm lý người tiêu dùng nội địa. Đà tăng này phần lớn đến từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài kỷ lục giúp kích cầu du lịch, song thực tế chi tiêu bình quân trên mỗi chuyến đi lại sụt giảm 0,2% và doanh số ô tô lao dốc tới 26%. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp nhích lên ngưỡng 5,3%, nhóm cổ phiếu tiêu dùng và ô tô thuộc chỉ số HSCEI có thể chỉ đang hưởng lợi nhất thời từ yếu tố mùa vụ thay vì một sự phục hồi mang tính cấu trúc bền vững.
Rủi ro từ gói kích cầu: Nhịp hồi phục 1,8% của Đầu tư tài sản cố định, nhờ mức tăng vọt 11,4% trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đã dập tắt hy vọng về việc cắt giảm lãi suất hoặc tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) ngay trong tháng 3. Dữ liệu này giúp Bắc Kinh có thêm dư địa để duy trì lập trường thận trọng giữa bối cảnh căng thẳng Trung Đông. Các nhà giao dịch HSCEI từng kỳ vọng vào việc bơm thanh khoản hiện phải tính toán lại cho một môi trường "lãi suất cao kéo dài", khi các nhà hoạch định chính sách ưu tiên sự ổn định hơn là nới lỏng.
