Biểu đồ của ngày: CHN.cash bứt phá 1,5% nhờ động lực từ xuất khẩu và nhu cầu AI 🚀

Hợp đồng tương lai HSCEI đã rũ bỏ tâm lý bi quan đầu phiên giao dịch tại Châu Á để tăng mạnh 1,5%, bất chấp xung đột dai dẳng tại Trung Đông và chi phí năng lượng leo thang. Tâm lý thị trường đã tìm thấy động lực mới từ dữ liệu vĩ mô mới nhất, dù lĩnh vực bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, báo hiệu một khởi đầu năm 2026 khởi sắc đến bất ngờ.

CHN.cash đã tìm thấy sự hỗ trợ vững chắc tại đường giữa của dải Bollinger Band 14 ngày (màu tím nhạt) và phục hồi hướng về mức Fibonacci 38,2%. Dù nhịp hồi phục này là một tín hiệu đáng khích lệ, nhưng việc bứt phá quyết liệt lên trên dải trên của Bollinger Band (màu đen) vẫn là rào cản then chốt để xác nhận một sự đảo chiều xu hướng thực sự. Nguồn: xStation5

Yếu tố nào đang thúc đẩy CHN.cash trong hôm nay?