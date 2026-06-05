CẬP NHẬT MỚI🚨 Nasdaq giảm mạnh 2,4%, Bitcoin kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 60.000 USD

Đợt điều chỉnh trên thị trường chứng khoán Mỹ, được thúc đẩy bởi sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng sau dữ liệu thị trường lao động tích cực, đang lan rộng sang các thị trường tài chính toàn cầu. Diễn biến này đang gây áp lực lên Bitcoin và kích hoạt hoạt động chốt lời ở nhóm cổ phiếu công nghệ, trong đó các công ty bán dẫn và nhà sản xuất chip nhớ dẫn đầu đà giảm. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 hiện đã giảm khoảng 1.000 điểm so với mức đỉnh lịch sử, và áp lực bán gia tăng mạnh sau khi thị trường cơ sở mở cửa.
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Báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) mạnh mẽ đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn có thể tăng lãi suất trong năm nay, trong bối cảnh thị trường lao động vẫn vững vàng và lạm phát duy trì ở mức cao. Thị trường hiện đã định giá hoàn toàn một đợt tăng lãi suất trước cuối năm, bất chấp việc Donald Trump tiếp tục kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất.
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S&P 500 đang đối mặt với nguy cơ chấm dứt chuỗi tăng lịch sử của mình. Chỉ số này đang nỗ lực ghi nhận tuần tăng điểm thứ mười liên tiếp, điều sẽ đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 1985.
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Báo cáo tài chính của Broadcom công bố ngày hôm qua đã giáng một đòn mạnh vào lĩnh vực AI. Cổ phiếu công ty tiếp tục giảm trong phiên thứ Sáu, trong khi áp lực bán lan rộng sang toàn bộ ngành bán dẫn.
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Tâm lý trên Phố Wall cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, cùng với các thông tin cho thấy tiến trình đàm phán đã rơi vào bế tắc.
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Theo Mercuria, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu hàng hải có thể khiến tới 10% đội tàu vận tải toàn cầu phải ngừng hoạt động. Việc đóng cửa eo biển Hormuz trên thực tế đã loại bỏ khoảng 14 triệu thùng dầu thô mỗi ngày khỏi thị trường năng lượng toàn cầu.
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Giá nhiên liệu hàng hải lưu huỳnh thấp tại Singapore đã từng tăng tới 134% trong thời gian xung đột, mặc dù hiện mức tăng đã hạ xuống còn khoảng 55%.
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Giá dầu Brent và WTI đã tăng khoảng 40% kể từ khi xung đột bùng phát, trong khi thị trường các sản phẩm tinh chế còn chịu áp lực lớn hơn, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì đà tăng giá trong thời gian tới.
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Dữ liệu kinh tế Mỹ mang tính diều hâu và kỳ vọng ngày càng suy giảm về việc nới lỏng chính sách tiền tệ đang gây áp lực lên Bitcoin, khi đồng tiền số này hôm nay kiểm định vùng 60.000 USD - mức giá chưa từng xuất hiện kể từ giai đoạn hoảng loạn của thị trường hồi tháng 2.
Bitcoin vs. US100 (H1)
Nguồn: xStation5
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