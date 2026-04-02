Biểu đồ trong ngày: Dầu bật tăng mạnh sau bài phát biểu về Iran của Trump 🛢️📈 Mỹ sẽ từ bỏ Hormuz❓ (02.04.2026)

Dầu Brent tăng vọt trở lại trên mức 100 USD/thùng (OIL: +7,6%), xóa gần như toàn bộ mức giảm trong ba phiên giao dịch trước đó.

Bài phát biểu của Donald Trump không đưa ra bất kỳ “chiến lược rút lui” cụ thể nào cho cuộc xung đột, trong khi giọng điệu cứng rắn của ông đã làm suy yếu kỳ vọng của thị trường về một đợt phục hồi, vốn trước đó được thúc đẩy bởi các tín hiệu cho thấy Iran sẵn sàng đàm phán hòa bình.

Thay vào đó, thị trường bắt đầu định giá lại rủi ro nguồn cung, khi lo ngại về tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng

Hợp đồng dầu (OIL) đang quay trở lại và giao dịch động lực phía trên đường trung bình lũy thừa 10 ngày (EMA10, màu vàng), xác nhận xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, giá đang tiến gần vùng kháng cự đã nhiều lần bị kiểm tra tại mốc 110 USD, trong khi chỉ báo RSI tiến sát vùng quá mua (gần 70), có thể hạn chế đà tăng trong ngắn hạn khi vượt qua ngưỡng này.

Điều gì đang thúc đẩy đà tăng của dầu hôm nay?

Trong bài phát biểu của mình, Donald Trump tuyên bố rằng các mục tiêu chiến lược của “Operation Epic Fury” đang gần hoàn tất và cuộc chiến tại Iran sẽ kéo dài thêm khoảng 2–3 tuần nữa. Ông khẳng định sẽ tiến hành giai đoạn cuối nhằm phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, đồng thời đe dọa tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Mặc dù phần lớn bài phát biểu tiếp tục lặp lại các quan điểm quen thuộc của Trump, nhưng những phát ngôn liên quan đến eo biển Hormuz cùng giọng điệu cứng rắn đã làm suy yếu tâm lý lạc quan trước đó của thị trường – vốn đang kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt sau khi Iran phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán.

Tổng thống Mỹ cũng xem nhẹ vai trò của eo biển Hormuz đối với Mỹ, cho rằng quốc gia này đã đạt trạng thái “tự chủ năng lượng”. Ông kêu gọi các quốc gia châu Á và châu Âu tự bảo vệ tuyến vận tải này, đồng thời gợi ý rằng họ nên mua dầu Mỹ thay thế. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã phản bác quan điểm lạc quan này, cho rằng giá nhiên liệu khó có thể giảm nhanh do hạ tầng bị tổn hại lâu dài và chi phí năng lượng tại Mỹ đã lên mức kỷ lục, vượt 4 USD/gallon.

Phía Iran phản ứng mạnh mẽ trước bài phát biểu, tuyên bố sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi đạt được “sự sỉ nhục và đầu hàng” của Mỹ và Israel. Tehran bác bỏ các tuyên bố rằng năng lực quân sự của họ đã suy yếu, đồng thời đe dọa sẽ tiến hành “những đòn tấn công mạnh mẽ và tàn khốc hơn”. Bộ chỉ huy Iran nhấn mạnh rằng Washington đang đánh giá thấp năng lực chiến lược của họ, và các tuyên bố của Trump về việc “đưa họ trở về thời kỳ đồ đá” chỉ khiến xung đột leo thang, loại bỏ khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sớm.