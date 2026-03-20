Biểu đồ trong ngày: EUR/USD chịu áp lực bủa vây từ Fed, vùng Vịnh và lạm phát

Cặp tỷ giá EURUSD tiếp tục duy trì trạng thái tiêu cực, giao dịch quanh ngưỡng 1,157–1,1580. Những biến động trong ngày hôm nay xuất phát từ sự cộng hưởng của chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và các dữ liệu kinh tế vĩ mô.

Nguồn: xStation5

Những yếu tố nào đang chi phối EUR/USD hôm nay?

1. Chính sách tiền tệ: Fed và ECB cùng "án binh bất động" Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,50–3,75%, đồng thời phát đi tín hiệu sẽ duy trì nền lãi suất cao trong thời gian dài và chưa có kế hoạch cắt giảm trong ngắn hạn. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vẫn giữ lãi suất tiền gửi ở mức 2,00%, nhấn mạnh thái độ thận trọng trước các rủi ro lạm phát đang gia tăng, chủ yếu liên quan đến giá năng lượng và diễn biến địa chính trị. Việc cả hai cơ quan này đều chọn trạng thái "chờ và xem" (wait-and-see) đã triệt tiêu các động lực hỗ trợ ngắn hạn cho đồng Euro.

2. Địa chính trị và "cơn lốc" giá năng lượng: Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang đẩy tâm lý né tránh rủi ro lên cao, qua đó củng cố vị thế trú ẩn an toàn của đồng USD. Việc giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng vọt đang gây áp lực chi phí đè nặng lên nền kinh tế Eurozone. Bất kỳ sự leo thang nào hơn nữa của cuộc xung đột cũng có thể đẩy cặp EUR/USD xuống các vùng thấp hơn trong ngắn hạn.

3. Chỉ số PPI của Đức và kỳ vọng thị trường: Sáng nay, dữ liệu PPI của Đức vừa được công bố với mức giảm -0,5% so với tháng trước và -3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này cho thấy áp lực chi phí trong nền kinh tế Đức đang hạ nhiệt, nhưng cần lưu ý đây là số liệu trước khi giá năng lượng bùng phát do xung đột. Trên thực tế, báo cáo này chưa phản ánh hết tác động lạm phát tiềm ẩn từ giá năng lượng tăng cao gần đây. Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào các dữ liệu lạm phát sắp tới của Eurozone và Hoa Kỳ, khi các cú sốc năng lượng và thuế quan có khả năng thổi bùng áp lực giá cả trong những tháng tới.

Nhận định chung

Cặp EUR/USD hiện đang cực kỳ nhạy cảm với chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và sự biến động của giá năng lượng. Sức mạnh của đồng USD, sự leo thang tại Trung Đông cùng các xung lực lạm phát hạn chế tại Eurozone là những yếu tố chính đang ghì chặt tỷ giá này dưới áp lực giảm.