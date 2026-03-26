Biểu đồ trong ngày: VIX tăng 2.5% trong bối cảnh bất ổn thị trường chứng khoán gia tăng (26.03.2026)

📊 VIX Futures tăng gần 2.5% trong bối cảnh bất ổn thị trường gia tăng

Hợp đồng tương lai chỉ số biến động CBOE VIX đang tăng gần 2.5% trong ngày hôm nay, khi Phố Wall tiếp tục giảm và giá dầu (OIL) tăng trở lại, một lần nữa vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Biến động trong ngày của thị trường hiện đang ở mức cao hiếm thấy trong các quý gần đây, trong khi tâm lý bất ổn của nhà đầu tư vẫn ở mức rất cao.

Biến động trong ngày của VIX futures đã leo lên mức cao nhất trong 6 tháng. Chỉ số này đo lường mức dao động giá trong một ngày giao dịch dựa trên các khung 15 phút. Hiện tại, mức biến động đang cao gấp khoảng 4 lần so với mức trung bình, thường chỉ xuất hiện trong các giai đoạn hoảng loạn thị trường.

Cùng lúc đó, biến động hàm ý (implied volatility) của S&P 500 — phản ánh mức biến động dự kiến trong ngày của chỉ số — đã tăng lên khoảng 1.77%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Trong ba tháng qua, chỉ có hai phiên ghi nhận biến động vượt 1.75%, cho thấy thị trường phái sinh đang định giá mức biến động cao hơn đáng kể so với thực tế của chỉ số S&P 500.

VIX (khung D1)

Chỉ số biến động VIX đang quay trở lại đà tăng và đã phản ứng tại vùng hỗ trợ gần biên dưới của đường xu hướng tăng. Nếu vượt lên trên mốc 26, khả năng tăng lên vùng 28 sẽ gia tăng, đây là biên trên của kênh tăng mà VIX đã phá vỡ vào tuần trước. Nếu động lượng tăng tiếp tục mạnh lên, đà tăng có thể mở rộng vượt mốc 30.

Nguồn: xStation5

Xét về động lực của chỉ số VIX giao ngay, các đợt tăng vọt biến động tương tự trong lịch sử thường trùng với các cơ hội mua vào đối với S&P 500 trong khung thời gian 3 tháng. Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ đáng chú ý như tháng 2/2020 và tháng 12/2021.

Source: SubuTrade