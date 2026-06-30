Bitcoin ảm đạm 🚩 Đánh giá thị trường tiền mã hóa Quý II

Bitcoin khởi đầu năm đầy thất vọng và cũng khép lại quý II với diễn biến kém tích cực, khi đợt phục hồi lên 81.000 USD hoàn toàn thất bại. Kết quả là đồng tiền số này đã rơi xuống mức thấp nhất của năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu trên thị trường giao ngay vẫn yếu, hoạt động chốt lời tiếp tục chiếm ưu thế và vị thế trên thị trường phái sinh cho thấy tâm lý thận trọng kéo dài của nhà đầu tư.
Những diễn biến chính
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Trong tháng 6, Bitcoin đã giảm xuống dưới 60.000 USD lần đầu tiên kể từ năm 2024. Nguyên nhân chính là dòng vốn tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, với tổng giá trị ước tính 4,5–6 tỷ USD trong những tuần cuối của nửa đầu năm.
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Đà suy yếu xuất hiện ngay từ đầu năm. Trong tháng 1, các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum ghi nhận gần 1 tỷ USD bị rút ròng chỉ trong một ngày, tạo nên khởi đầu tiêu cực cho năm 2026. Mặc dù dòng tiền phục hồi mạnh trong tháng 3 với 1,32 tỷ USD vốn đổ vào, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn kết thúc quý I với khoảng 500 triệu USD bị rút ròng.
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Áp lực bán gia tăng trở lại trong tháng 5 và tháng 6. Chuỗi 6 phiên liên tiếp với hơn 1,5 tỷ USD bị rút khỏi các quỹ ETF đã khiến tổng dòng vốn ròng của năm 2026 chỉ còn khoảng 536 triệu USD. Đồng thời, thị trường ETF ngày càng tập trung vào BlackRock và Fidelity — hai tổ chức từng thu hút phần lớn dòng vốn nhưng cũng đã chuyển sang bán ròng trong những tuần gần đây.
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Trong tháng 6, Strategy đã bán một phần nhỏ lượng Bitcoin nắm giữ lần đầu tiên kể từ năm 2022, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của thị trường đối với doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới.
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Đà giảm của Bitcoin cũng gây sức ép lên ngành khai thác. Đối với một số công ty đào coin, chi phí sản xuất đã vượt giá thị trường của Bitcoin, trong khi hashrate của mạng lưới giảm khoảng 5,8% vào đầu năm 2026, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với toàn bộ ngành khai thác.
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Câu chuyện Bitcoin là tài sản phòng hộ trước sự suy yếu của đồng USD đã mất dần sức hút khi thị trường định giá một Fed mang lập trường diều hâu hơn, lãi suất cao hơn và dòng vốn dịch chuyển khỏi tiền mã hóa sang cổ phiếu AI, bán dẫn cũng như IPO được mong đợi của SpaceX.
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Về mặt pháp lý, giới đầu tư vẫn đang chờ đợi một bước đột phá. Tiến trình của Đạo luật Clarity (Clarity Act) tại Mỹ vẫn diễn ra chậm chạp, hạn chế nhu cầu từ các tổ chức dù các định chế tài chính lớn vẫn tiếp tục mở rộng dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa.
Bitcoin (D1)
Nguồn: xStation5
Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
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Ethereum có diễn biến kém hơn đáng kể so với Bitcoin trong nửa đầu năm 2026, khi nhà đầu tư ưu tiên các quỹ ETF Bitcoin trong khi nhu cầu đối với ETH vẫn yếu hơn nhiều.
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Các quỹ ETF Ethereum giao ngay chỉ tiếp tục thu hút lượng vốn tổ chức ở mức khiêm tốn, với dòng tiền thấp hơn đáng kể so với các sản phẩm ETF Bitcoin ngay cả trong những giai đoạn tâm lý thị trường được cải thiện.
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Lượng ETH được staking tiếp tục lập kỷ lục mới, với hơn một phần ba tổng nguồn cung ETH đã được khóa để staking, qua đó làm giảm lượng ETH lưu hành tự do trên thị trường.
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Các mạng Layer-2 tiếp tục mở rộng thị phần, xử lý ngày càng nhiều giao dịch trên Ethereum và góp phần giảm phí giao dịch trên mạng lưới chính.
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Hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi) vẫn duy trì ổn định, mặc dù tổng giá trị bị khóa (TVL) vẫn thấp hơn các đỉnh của chu kỳ trước do nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng.
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Việc sử dụng stablecoin trên Ethereum tiếp tục tăng trưởng, củng cố vị thế của mạng lưới này như lớp hạ tầng thanh toán hàng đầu cho các giao dịch bằng đồng USD được token hóa.
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Đội ngũ phát triển Ethereum tiếp tục triển khai bản nâng cấp Pectra, một trong những nâng cấp giao thức quan trọng nhất sắp tới, nhằm cải thiện khả năng mở rộng, hiệu quả của các validator và trải nghiệm người dùng.
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Mặc dù các chỉ số on-chain tiếp tục được cải thiện, ETH vẫn chịu áp lực, khi lãi suất cao tại Mỹ và diễn biến vượt trội của nhóm cổ phiếu AI tiếp tục hút dòng vốn khỏi thị trường tiền mã hóa nói chung.
Ethereum (D1)
Nguồn: xStation5
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