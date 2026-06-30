Bitcoin ảm đạm 🚩 Đánh giá thị trường tiền mã hóa Quý II

Bitcoin khởi đầu năm đầy thất vọng và cũng khép lại quý II với diễn biến kém tích cực, khi đợt phục hồi lên 81.000 USD hoàn toàn thất bại. Kết quả là đồng tiền số này đã rơi xuống mức thấp nhất của năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu trên thị trường giao ngay vẫn yếu, hoạt động chốt lời tiếp tục chiếm ưu thế và vị thế trên thị trường phái sinh cho thấy tâm lý thận trọng kéo dài của nhà đầu tư.

Trong tháng 6, Bitcoin đã giảm xuống dưới 60.000 USD lần đầu tiên kể từ năm 2024. Nguyên nhân chính là dòng vốn tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, với tổng giá trị ước tính 4,5–6 tỷ USD trong những tuần cuối của nửa đầu năm.

Đà suy yếu xuất hiện ngay từ đầu năm. Trong tháng 1, các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum ghi nhận gần 1 tỷ USD bị rút ròng chỉ trong một ngày, tạo nên khởi đầu tiêu cực cho năm 2026. Mặc dù dòng tiền phục hồi mạnh trong tháng 3 với 1,32 tỷ USD vốn đổ vào, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vẫn kết thúc quý I với khoảng 500 triệu USD bị rút ròng.

Áp lực bán gia tăng trở lại trong tháng 5 và tháng 6. Chuỗi 6 phiên liên tiếp với hơn 1,5 tỷ USD bị rút khỏi các quỹ ETF đã khiến tổng dòng vốn ròng của năm 2026 chỉ còn khoảng 536 triệu USD. Đồng thời, thị trường ETF ngày càng tập trung vào BlackRock và Fidelity — hai tổ chức từng thu hút phần lớn dòng vốn nhưng cũng đã chuyển sang bán ròng trong những tuần gần đây.

Trong tháng 6, Strategy đã bán một phần nhỏ lượng Bitcoin nắm giữ lần đầu tiên kể từ năm 2022, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của thị trường đối với doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới.

Đà giảm của Bitcoin cũng gây sức ép lên ngành khai thác. Đối với một số công ty đào coin, chi phí sản xuất đã vượt giá thị trường của Bitcoin, trong khi hashrate của mạng lưới giảm khoảng 5,8% vào đầu năm 2026, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với toàn bộ ngành khai thác.

Câu chuyện Bitcoin là tài sản phòng hộ trước sự suy yếu của đồng USD đã mất dần sức hút khi thị trường định giá một Fed mang lập trường diều hâu hơn, lãi suất cao hơn và dòng vốn dịch chuyển khỏi tiền mã hóa sang cổ phiếu AI, bán dẫn cũng như IPO được mong đợi của SpaceX.