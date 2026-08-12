GOLD ghi nhận đà tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 👑

Vàng một lần nữa thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi chạm mức cao nhất trong 10 tuần trước thềm dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố hôm nay. Giá vàng đã tăng gần 1%, lên khoảng 4.407 USD/oz.

Như thể hiện trên biểu đồ ngày, giá hiện đang giao dịch quanh 4.407 USD/oz, đồng thời đã thành công phá vỡ đường xu hướng giảm và vượt lên trên các đường trung bình động. Kim loại quý đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 5/6, mặc dù trước đó gặp vùng kháng cự kỹ thuật tại MA100 và MA200 quanh 4.387 USD/oz. Xét về các chỉ báo kỹ thuật, RSI hiện ở mức 67,6, cho thấy chỉ báo này đang tiến gần mức cao nhất kể từ đầu năm. Trong khi đó, cú breakout gần đây đã tạo ra hiệu ứng tích cực, thúc đẩy đà tăng tiếp diễn và củng cố tín hiệu hình thành xu hướng tăng mới.

Động lực chính phía sau đà tăng mạnh này đến từ sự sụt giảm đáng kể trong kỳ vọng của thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Sau những dữ liệu thị trường lao động gần đây yếu hơn dự kiến, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống khoảng 50%, từ mức 60% trước đó. Đây là môi trường vĩ mô tương đối thuận lợi cho vàng, bởi lãi suất thấp hơn thường hỗ trợ giá vàng, trong khi vàng có mối tương quan nghịch với đồng USD. Hiện tại, mọi sự chú ý của giới đầu tư đang tập trung vào dữ liệu CPI Mỹ được công bố lúc 14:30. Số liệu này có thể làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed và qua đó trở thành yếu tố quan trọng quyết định diễn biến tiếp theo của giá vàng.