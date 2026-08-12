Tóm tắt: Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, nhưng thị trường vẫn hoài nghi

Phiên giao dịch tại Wall Street kết thúc trong sắc đỏ, với đà giảm diễn ra trên diện rộng. S&P 500 và Dow Jones cùng giảm 0,3%, trong khi Nasdaq mất 0,6%. Thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng trước dữ liệu CPI của Mỹ được công bố hôm nay.

Super Micro Computer công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa phiên trước. Công ty ghi nhận kết quả quý IV rất tích cực, với doanh thu đạt 11,12 tỷ USD, tăng 93% so với cùng kỳ, trong khi EPS điều chỉnh đạt 1,70 USD, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp tăng lên 17,6%. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất đến từ triển vọng tài chính năm 2027. Công ty dự kiến doanh thu đạt 65–72 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 52,5 tỷ USD mà Phố Wall dự báo.

Tình hình quanh eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, bất chấp tuyên bố của Donald Trump rằng Mỹ đã “kiểm soát hoàn toàn” eo biển và tuyến hàng hải này đã mở cửa. Dữ liệu vận tải biển không xác nhận điều này, trong khi các sự cố mới liên quan đến tàu thương mại tại khu vực Bab al-Mandab và vịnh Oman cho thấy rủi ro đối với hoạt động vận tải biển vẫn ở mức cao.

Các quốc gia vùng Vịnh đang ngày càng tìm kiếm những tuyến vận chuyển thay thế, tránh đi qua Hormuz, cho thấy họ nhìn nhận tình hình hiện tại không chỉ là một cuộc khủng hoảng ngắn hạn.

Giá dầu vẫn duy trì ở mức cao bất chấp những đảm bảo từ Tổng thống Trump rằng Mỹ đang kiểm soát eo biển.

Kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cũng như việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz tiếp tục mâu thuẫn với các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền trong khu vực. Một mặt, xuất hiện những dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán nhằm mở lại eo biển đang có tiến triển. Mặt khác, các sự cố mới tại Biển Đỏ và vịnh Oman cho thấy rủi ro đối với hoạt động vận tải vẫn rất lớn.

EIA đã nâng dự báo giá dầu cho năm 2026 và 2027, với lý do gián đoạn sản xuất và những khó khăn trong hoạt động vận chuyển.

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong hôm nay, với sự phục hồi của nhóm công nghệ và cổ phiếu bán dẫn là động lực hỗ trợ chính. KOSPI tăng hơn 3%, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của Samsung và SK Hynix, trong khi Nikkei tăng nhẹ hơn, khoảng 0,9%. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc và Ấn Độ đang giao dịch trong sắc đỏ.

Australia sẽ áp dụng mức lương tối thiểu 31,30 AUD/giờ từ ngày 17/8 đối với khoảng 250.000 nhân viên giao hàng làm việc cho các nền tảng giao hàng. Quy định mới cũng bao gồm bảo hiểm tai nạn, qua đó làm gia tăng chi phí đối với các công ty giao đồ ăn.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đang tăng mạnh khi giá dầu cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và có thể thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục nâng lãi suất. Tuy nhiên, bất chấp lợi suất tăng, đồng yen hiện vẫn chưa mạnh lên và tiếp tục suy yếu so với USD.

Tâm lý trên thị trường kim loại quý đang tích cực vào đầu phiên. Vàng tăng khoảng 0,6% và đang kiểm định mức 4.400 USD/ounce. Trong khi đó, bạc đã vượt lên trên 65 USD/ounce.