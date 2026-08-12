Thị trường nổi bật: EURUSD

Phiên giao dịch EURUSD trong ngày thứ Tư đang tập trung chủ yếu vào dữ liệu quan trọng nhất trong ngày: CPI của Mỹ. Số liệu lần này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng của thị trường đối với cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong những ngày gần đây, kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất đã suy yếu rõ rệt. Nguyên nhân chính đến từ các dữ liệu thị trường lao động yếu hơn kỳ vọng. Báo cáo ADP chỉ ghi nhận 44.000 việc làm mới trong khu vực tư nhân, trong khi báo cáo NFP sau đó cũng gây thất vọng. Trong tháng 7, số việc làm phi nông nghiệp giảm 23.000, trái ngược với kỳ vọng tăng khoảng 80.000. Dữ liệu của các tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm đáng kể.

Kết quả là thị trường ngày càng hoài nghi về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Dữ liệu lạm phát hôm nay có thể củng cố quan điểm này hoặc một lần nữa thách thức nó. Nếu CPI thấp hơn kỳ vọng, thị trường sẽ có thêm ít lý do hơn để dự báo Fed tiếp tục thắt chặt chính sách. Ngược lại, nếu lạm phát bất ngờ tăng cao, kỳ vọng về mặt bằng lãi suất Mỹ cao hơn có thể nhanh chóng quay trở lại.

Ở phía bên kia là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). ECB đã tăng lãi suất trong năm nay và thị trường đang định giá khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 9. Xác suất cho một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 hiện ở mức rất cao.

Bên cạnh đó, dữ liệu của Đức công bố hôm nay cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao. CPI tăng 0,8% so với tháng trước và 2,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7. HICP cũng tăng 0,9% theo tháng và 2,8% theo năm.

Điều này khiến EURUSD đang ở một vị thế đặc biệt đáng chú ý. Ở phía USD, thị trường lao động đang suy yếu và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất đang giảm. Trong khi đó, ở phía EUR, lạm phát vẫn đang tạo cơ sở để ECB duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt.

Nguồn: xStation5

Các yếu tố đang định hình EURUSD

Dữ liệu CPI hôm nay chắc chắn là sự kiện quan trọng nhất đối với EURUSD. Thị trường kỳ vọng lạm phát Mỹ trong tháng 7 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức 3,5% trong tháng 6. Lạm phát lõi được dự báo tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, con số CPI thực tế chỉ là một phần của câu chuyện. Quan trọng hơn sẽ là phản ứng của thị trường đối với dữ liệu và sự thay đổi trong kỳ vọng về chính sách của Fed.

Nếu lạm phát thấp hơn dự kiến, thị trường có thể tiếp tục giảm xác suất Fed tăng lãi suất thêm. Trong kịch bản này, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ có thể giảm và đồng USD chịu áp lực. Đây sẽ là tín hiệu tích cực đối với EURUSD.

Ngược lại, lạm phát cao hơn kỳ vọng có thể đảo ngược một phần diễn biến này. Sau những dữ liệu thị trường lao động rất yếu, thị trường hiện cần thêm một yếu tố đủ mạnh để quay trở lại định giá khả năng Fed tăng lãi suất. Một báo cáo CPI mạnh có thể chính là yếu tố đó.

Cũng cần lưu ý rằng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của Fed. Vì vậy, ngay cả khi CPI thấp hơn kỳ vọng, điều này cũng không đồng nghĩa ngân hàng trung ương sẽ phải nhanh chóng chuyển sang cắt giảm lãi suất. Đối với thị trường hiện tại, câu hỏi quan trọng hơn là liệu lý do để Fed tiếp tục tăng lãi suất có đang dần biến mất hay không.

Thị trường lao động yếu đã thay đổi kỳ vọng về Fed

Cho đến gần đây, khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vẫn thực tế hơn nhiều. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau một loạt báo cáo thị trường lao động yếu.

Báo cáo ADP tháng 7 cho thấy khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 44.000 việc làm. Vài ngày sau, báo cáo NFP gây thất vọng lớn hơn khi số việc làm phi nông nghiệp giảm 23.000, trong khi thị trường kỳ vọng tăng 80.000. Các số liệu trước đó cũng bị điều chỉnh giảm đáng kể.

Thị trường lao động hiện là một trong những lập luận chính chống lại việc Fed tiếp tục tăng lãi suất. Nếu nền kinh tế đang mất đà rõ rệt về việc làm, ngân hàng trung ương sẽ có ít lý do hơn để tiếp tục làm tăng chi phí vay vốn.

Do đó, CPI hôm nay có thể là mảnh ghép còn thiếu. Lạm phát yếu kết hợp với thị trường lao động suy yếu sẽ gửi tới Fed một tín hiệu khá rõ ràng rằng việc tiếp tục tăng lãi suất có thể không còn cần thiết.

ECB đang đối mặt với một bài toán hoàn toàn khác

Tình hình ở phía đồng euro hiện khá khác biệt. ECB đã bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất trong năm nay và thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9.

Đáng chú ý, kỳ vọng đối với quyết định tháng 9 hiện ở mức rất cao. Điều này có nghĩa phần lớn một đợt tăng lãi suất tiếp theo đã được thị trường phản ánh vào giá, khiến những tín hiệu sau quyết định tháng 9 trở nên quan trọng hơn đối với đồng euro.

Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, ECB sẽ có thêm lý do để giữ lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt. Dữ liệu của Đức hôm nay phù hợp với bức tranh này. CPI và HICP đều tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7, trong khi mức tăng giá theo tháng cũng vẫn tương đối cao.

Tất nhiên, riêng lạm phát của Đức sẽ không quyết định chính sách của ECB. Tuy nhiên, đây vẫn là một phần quan trọng trong bức tranh lạm phát chung của khu vực đồng euro.

Chênh lệch kỳ vọng Fed và ECB đang bắt đầu có lợi cho EUR

Đây hiện là yếu tố đáng chú ý nhất đối với EURUSD.

Cho đến gần đây, vấn đề lớn đối với đồng euro là lợi thế của Fed nhờ mặt bằng lãi suất cao và kỳ vọng tiếp tục thắt chặt chính sách tại Mỹ. Tuy nhiên, tình hình đang bắt đầu thay đổi.

Thị trường đã giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, trong khi vẫn duy trì xác suất cao về một đợt tăng lãi suất khác của ECB vào tháng 9.

Nếu CPI Mỹ hôm nay yếu, sự khác biệt trong kỳ vọng chính sách tiền tệ giữa hai ngân hàng trung ương có thể tiếp tục dịch chuyển theo hướng có lợi cho đồng euro. Điều này sẽ tạo thêm động lực để EURUSD tăng.

Ngược lại, nếu lạm phát Mỹ cao hơn kỳ vọng, USD có thể nhanh chóng lấy lại một phần lợi thế. Khi đó, thị trường sẽ một lần nữa đặt câu hỏi liệu Fed có thực sự kết thúc chu kỳ tăng lãi suất hay chưa.

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