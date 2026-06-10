Bitcoin có vẻ đang rẻ, nhưng liệu đã là đáy? Thị trường Crypto đang chờ một chất xúc tác

Đồng USD mạnh và những lo ngại về lạm phát tiếp tục gây áp lực lên Bitcoin. Mặc dù báo cáo CPI của Mỹ công bố hôm nay không tạo ra tác động tức thời đáng kể đối với BTC, chuỗi dữ liệu thị trường lao động mạnh hơn kỳ vọng gần đây đã tiếp tục làm suy yếu tâm lý trên toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Sau khi giảm khoảng 50% so với mức đỉnh lịch sử đạt được vào mùa thu năm 2025, Bitcoin hiện được xem là đang bị định giá thấp theo một số chỉ số on-chain quan trọng, bao gồm các chỉ số được theo dõi bởi Grayscale. Mặc dù định giá vẫn chưa chạm đến các mức chiết khấu sâu như tại những đáy chu kỳ trước đây, không có gì đảm bảo rằng chu kỳ hiện tại sẽ lặp lại hoàn toàn các thị trường giá xuống trong quá khứ.

Lạm phát và những thách thức về pháp lý tại Mỹ

Triển vọng pháp lý tại Mỹ dường như đã xấu đi trong những tuần gần đây. Tiến trình của Đạo luật CLARITY (CLARITY Act) – một dự luật quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử – đã chậm lại, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng triển khai một khuôn khổ pháp lý thân thiện hơn với crypto.

Sự không chắc chắn xung quanh dự luật này có thể gia tăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ, khi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa vẫn duy trì những quan điểm khác nhau về tài sản kỹ thuật số. Một chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể bị một bộ phận thị trường crypto xem là kịch bản kém thuận lợi hơn.

Galaxy Digital gần đây đã hạ xác suất Đạo luật CLARITY được thông qua từ 75% xuống còn 60%, với lý do số ngày làm việc còn lại của Thượng viện trong năm nay không nhiều và những tranh cãi xung quanh dự luật vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin hiện tại có vẻ không phải là quy định pháp lý mà là lạm phát.

Lạm phát duy trì ở mức cao không nhất thiết làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng nó làm giảm đáng kể dư địa để Fed bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Vào đầu năm nay, nhiều nhà đầu tư gần như xem việc cắt giảm lãi suất là điều chắc chắn.

Việc thị trường nhanh chóng điều chỉnh lại những kỳ vọng đó đã góp phần thúc đẩy đà giảm của Bitcoin. Nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, giá dầu cao có thể tiếp tục gây áp lực lên các tài sản rủi ro trong suốt quý III và quý IV.

Ngược lại, một thỏa thuận hòa bình với Iran có thể trở thành chất xúc tác tích cực cho Bitcoin và tâm lý thị trường nói chung, đồng thời có thể đánh dấu bước ngoặt quan trọng về động lượng.

Bitcoin Có Vẻ Đang Rẻ, Nhưng Liệu Có Thể Còn Rẻ Hơn?

Trong các đáy chu kỳ trước đây, Bitcoin đã trải qua những đợt giảm sâu hơn đáng kể, tạo ra các cơ hội hấp dẫn hơn nhiều theo các chỉ số định giá on-chain.

Vì vậy, môi trường hiện tại vẫn chưa thực sự giống với giai đoạn đầu hàng (capitulation) điển hình thường xuất hiện tại các đáy lớn của thị trường.

Đợt bán tháo do đại dịch COVID-19 cũng như sự sụp đổ của FTX vào cuối năm 2022 đã tạo ra những cơ hội định giá hấp dẫn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng trong những giai đoạn đó, phần lớn nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá sẽ giảm sâu hơn nữa.

Mặc dù bối cảnh hiện tại không giống một sự kiện đầu hàng kinh điển, không có gì đảm bảo rằng đáy của thị trường giá xuống lần này nhất thiết phải hình thành trong trạng thái hoảng loạn cực độ.

Một lý do là chu kỳ tăng giá của Bitcoin giai đoạn 2024–2026 mang lại mức tăng tương đối thấp hơn so với các chu kỳ tăng năm 2017 và 2021. Do đó, đợt điều chỉnh hiện tại cũng có thể nông hơn.

Ngoài ra, bất chấp đợt bán tháo mạnh – đặc biệt là ở nhóm altcoin – ngành công nghiệp crypto hiện không có vẻ dễ tổn thương trước các sự kiện “thiên nga đen” như sự sụp đổ của Terra/Luna và FTX năm 2022.

Phần lớn đòn bẩy quá mức và rủi ro hệ thống đã được loại bỏ khỏi thị trường từ vài năm trước, giúp hệ sinh thái hiện nay được xem là lành mạnh hơn đáng kể.

Strategy vẫn đang tích cực tích lũy Bitcoin, nhưng công ty duy trì thanh khoản hoạt động đủ lớn và không được dự báo sẽ đối mặt với áp lực trả nợ đáng kể cho tới các năm 2028 và 2029.

Nếu một ngày nào đó Strategy buộc phải bán Bitcoin và kích hoạt một đợt sụt giảm lớn khác trên thị trường, điều đó sẽ đồng nghĩa với thị trường giá xuống dài nhất trong lịch sử crypto và gần như phá vỡ hoàn toàn chu kỳ halving truyền thống kéo dài bốn năm.

Trong khi đó, các ETF Bitcoin giao ngay (spot Bitcoin ETFs) – vốn không tồn tại trong các chu kỳ trước – có thể giúp giảm bớt áp lực giảm giá. Dòng vốn ròng vào các ETF này vẫn duy trì tích cực kể từ khi ra mắt, tạo ra một nguồn cầu mang tính cấu trúc cho thị trường.

Triển vọng Kỹ thuật Bitcoin (D1)

Từ góc độ kỹ thuật, Bitcoin hiện đã trải qua xung giảm mạnh thứ ba kể từ mùa thu năm 2025. Hai đợt bán tháo trước đó có quy mô tương tự. Nếu lịch sử lặp lại, vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo có thể xuất hiện quanh 55.000 USD.

Nguồn: xStation5

Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB