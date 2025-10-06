Bitcoin gần vùng ATH 📈Ethereum tăng vọt 3%

Thị trường tiền điện tử hôm nay tiếp tục giao dịch trong sắc xanh, trong khi phân tích mới nhất từ CryptoQuant cho thấy nhu cầu đối với Bitcoin đang gia tăng, cùng với tỷ lệ lợi nhuận chưa thực hiện của nhà đầu tư đang giảm, giúp hạn chế áp lực bán ra.

Một trong những động lực chính đứng sau xu hướng này là nhu cầu trên thị trường giao ngay, vốn đã tăng đều đặn từ tháng 7 và hiện đạt hơn 62.000 BTC mỗi tháng. Mức mở rộng này được xem là điều kiện then chốt cho các đợt tăng giá mạnh, một mô hình từng được ghi nhận vào cuối năm 2020, 2021 và 2024.

Các ví lớn cũng đang góp phần thúc đẩy đà tăng này. Lượng nắm giữ của họ hiện tăng với tốc độ hàng năm khoảng 331.000 BTC, so với 255.000 BTC trong quý IV/2024 và 238.000 BTC vào đầu quý IV/2020. Dữ liệu cho thấy hoạt động tích lũy vẫn cao hơn xu hướng dài hạn và chưa có dấu hiệu suy yếu — trái ngược với năm 2021, khi số dư của các “cá voi” giảm khoảng 197.000 BTC. Dữ liệu on-chain của CryptoQuant cũng cho thấy áp lực bán từ các địa chỉ lớn đã suy giảm đáng kể.

Nguồn: xStation5

Dòng vốn ròng chảy vào thị trường tiền điện tử cũng đang tăng lên, trong khi nhu cầu từ các quỹ ETF tại Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ thị trường trong những tháng tới. Cùng kỳ năm ngoái, các ETF đã tăng lượng nắm giữ thêm 213.000 BTC, tương đương mức tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: CryptoQuant

Biểu đồ Ethereum (khung thời gian D1)

Giá Ethereum (ETH) hôm nay cũng tăng lên mức cao nhất kể từ nửa cuối tháng 9. Nếu đà tăng tiếp tục, mức mục tiêu tiếp theo có thể là khoảng 4.800 USD, tương ứng với đỉnh cao nhất của năm nay.

Nguồn: xStation5