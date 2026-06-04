Bitcoin giảm 3%, đà bán tháo tiếp tục 📉 Liệu mô hình hai đáy đang hình thành?

Bitcoin đã lao dốc xuống vùng 61.000 USD trong ngày hôm nay trước khi cố gắng ổn định trở lại trong khoảng 63.000–64.000 USD, trong bối cảnh động lực trên toàn bộ thị trường tiền điện tử đang suy yếu. Quan sát chỉ báo RSI khung ngày, hiện đã giảm xuống mức 19, cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái quá bán cực độ và lực mua dần cạn kiệt. Ở chiều ngược lại, hai nhịp giảm mạnh trước đây đều có quy mô lớn hơn đáng kể và mỗi lần đều dẫn đến các đợt điều chỉnh khoảng 40%. Nếu kịch bản tương tự lặp lại lần này, mục tiêu giảm tự nhiên của giá sẽ nằm quanh vùng 50.000 USD. Tuy nhiên, phe mua vẫn còn cơ hội bảo vệ vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng quanh 60.000 USD, nơi từng xuất hiện nhiều phản ứng giá trong quá khứ. Một cú phá vỡ dứt khoát xuống dưới ngưỡng này sẽ không dễ xảy ra và nhiều khả năng đòi hỏi niềm tin mạnh mẽ rằng thị trường gấu đang quay trở lại.
Những điểm đáng chú ý
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Trong vòng 24 giờ qua, Bitcoin đã mất gần 8%, với giá giảm hơn 5.000 USD so với mức đỉnh trong ngày.
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Đợt sụt giảm này đã kéo BTC tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 60.000 USD và xóa sạch thành quả phục hồi của nhiều tuần trước đó.
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Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch thấp hơn khoảng 50% so với mức đỉnh lịch sử 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10 năm 2025.
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Áp lực thị trường càng gia tăng bởi dòng vốn rút ra từ các nhà đầu tư tổ chức — đặc biệt là các quỹ ETF Bitcoin — cùng với làn sóng thanh lý các vị thế sử dụng đòn bẩy và những lo ngại địa chính trị leo thang.
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Tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng tiêu cực sau thông tin Strategy đã bán 32 BTC với giá trị khoảng 2,5 triệu USD.
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Mặc dù con số này là không đáng kể so với lượng nắm giữ hơn 818.000 BTC của công ty, giao dịch này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng khi đánh dấu lần đầu tiên Strategy công bố giảm lượng Bitcoin nắm giữ trong nhiều năm qua.
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Việc bán ra được thực hiện nhằm tài trợ cho các khoản chi trả cổ tức đối với cổ phiếu ưu đãi STRC, vốn có mức lợi suất biến động hàng năm lên tới 11,5%.
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Sau thông báo này, Bitcoin đã giảm xuống dưới 72.000 USD, trong khi cổ phiếu Strategy cũng mất gần 6% ngay trong cùng phiên giao dịch.
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Thách thức lớn nhất của thị trường hiện nay vẫn là nhu cầu mua giao ngay (spot demand) yếu và sự quan tâm hạn chế từ nhà đầu tư, khi dòng vốn ngày càng chuyển dịch khỏi tiền điện tử sang thị trường chứng khoán và chủ đề đầu tư xoay quanh trí tuệ nhân tạo (AI).
Biểu đồ Bitcoin (D1)
Nguồn: xStation5
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