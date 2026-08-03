CẬP NHẬT MỚI: ISM Sản xuất của Mỹ vượt xa kỳ vọng trên mọi phương diện

ISM Sản xuất Mỹ (tháng 7): 55,6 (dự báo: 53,9; kỳ trước: 53,3)

Chỉ số Giá đầu vào (Prices Paid): 71,1 (dự báo: 71,0; kỳ trước: 73,0)

Đơn hàng mới (New Orders): 56,7 (dự báo: 56,7; kỳ trước: 56,0)

Việc làm (Employment): 52,8 (dự báo: 50,0; kỳ trước: 49,7)

Chỉ số ISM Sản xuất tháng 7 đạt 55,6, vượt xa mức dự báo 53,9 và mức 53,3 của tháng 6, đánh dấu mức cao nhất trong vòng 4 năm và cho thấy hoạt động sản xuất tại Mỹ đang tăng tốc mạnh trở lại, thay vì chỉ đơn thuần ổn định.

Vượt kỳ vọng trên mọi phương diện

Tất cả các cấu phần quan trọng đều vượt kỳ vọng hoặc đúng với mức dự báo vốn đã tích cực. Chỉ số Prices Paid đạt 71,1, cao hơn nhẹ so với dự báo 71,0, trong khi Employment tăng mạnh lên 52,8, vượt xa mức dự báo 50,0 và chính thức quay trở lại vùng mở rộng. New Orders giữ vững ở 56,7, đúng với kỳ vọng của thị trường. Đáng chú ý nhất là sự cải thiện của chỉ số Employment. Trong phần lớn thời gian của năm, việc làm trong lĩnh vực sản xuất vẫn ở trạng thái thu hẹp, với chỉ số chỉ đạt 49,7 trong tháng 6. Việc quay trở lại trên ngưỡng 50 cho thấy thị trường lao động trong ngành sản xuất đang phục hồi rõ rệt.

Điều này có ý nghĩa gì đối với Fed?

Trong lịch sử, chỉ số Prices Paid trên 70 thường được xem là tín hiệu cảnh báo sớm về áp lực lạm phát ở cấp độ nhà sản xuất. Chỉ số này thường dẫn dắt CPI và PPI từ 1–3 tháng, đồng thời thường xuất hiện trước khi Fed chuyển sang lập trường cứng rắn hơn. Kết hợp với PMI tổng thể đạt mức cao nhất trong 4 năm và chỉ số việc làm quay trở lại vùng mở rộng, bộ dữ liệu này tiếp tục củng cố kịch bản "nền kinh tế vẫn vững vàng, lạm phát vẫn dai dẳng", vốn là lý do khiến Fed vẫn duy trì sự thận trọng đối với việc cắt giảm lãi suất.

Ngay từ báo cáo tháng trước, TD Economics đã lưu ý rằng chỉ số Prices Paid duy trì ở mức cao sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách tiếp tục thận trọng và hạn chế khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn. Báo cáo tháng 7 với kết quả còn mạnh hơn càng củng cố nhận định này.

Tóm lại, đây là một báo cáo mang tính "diều hâu": tăng trưởng mạnh, việc làm cải thiện và áp lực chi phí đầu vào vẫn cao sẽ tạo thêm cơ sở để Fed duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, thay vì đẩy nhanh chu kỳ nới lỏng.

Điều này có ý nghĩa gì đối với đồng USD?

Trong lịch sử, một báo cáo ISM vượt kỳ vọng với mức độ lớn như lần này thường được xem là tích cực đối với đồng USD, bởi nó làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, đồng thời nhấn mạnh sự vượt trội của nền kinh tế Mỹ so với nhiều nền kinh tế phát triển khác. Sự kết hợp giữa PMI ở mức cao nhất trong 4 năm, việc làm quay trở lại vùng mở rộng và áp lực giá đầu vào vẫn lớn mang lại nền tảng hỗ trợ vững chắc cho đồng bạc xanh, đặc biệt so với các đồng tiền của những quốc gia mà ngân hàng trung ương đang có xu hướng nới lỏng chính sách rõ ràng hơn. Thị trường hiện sẽ theo dõi liệu dữ liệu này có khiến hợp đồng tương lai lãi suất Fed (Fed Funds Futures) điều chỉnh lại kỳ vọng hay không. Nếu nhà đầu tư tiếp tục lùi thời điểm cắt giảm lãi suất, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên so với các đồng tiền trong nhóm G10 trong các phiên tới.

Đồng USD đã tăng ngay sau khi báo cáo được công bố.