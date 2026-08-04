Tin đầu ngày: Tâm lý lạc quan trở lại trên các thị trường toàn cầu 🎢 Giá dầu giảm 8% 🚨

Phiên giao dịch đầu tuần mang đến tâm lý tích cực rõ rệt trên các thị trường tài chính toàn cầu khi nhà đầu tư đồng loạt quay trở lại với các tài sản rủi ro sau những diễn biến chính trị cuối tuần liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Yếu tố chính chi phối thị trường

Động lực lớn nhất thúc đẩy đà tăng trong phiên đến từ quyết định của Tổng thống Donald Trump hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran, qua đó giúp xoa dịu tâm lý nhà đầu tư sau nhiều tuần lo ngại căng thẳng quân sự leo thang. Thị trường phản ứng theo đúng mô hình "risk-on", với chứng khoán tăng mạnh trong khi giá dầu lao dốc. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tâm lý hiện nay mang tính "điều này đã từng xảy ra", bởi những tuyên bố tương tự đã nhiều lần xuất hiện nhưng chưa mang lại một giải pháp lâu dài. Tâm lý tích cực cũng được hỗ trợ bởi việc áp lực bán đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã giảm bớt sau làn sóng điều chỉnh mạnh của tuần trước.

Địa chính trị

Tình hình liên quan đến Iran vẫn còn nhiều bất định. Trong khi ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra, Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận việc có bất kỳ cuộc thương lượng trực tiếp nào với Washington và cho biết các cuộc trao đổi hiện chỉ giới hạn ở vấn đề vận tải hàng hải với Oman. Tổng thống Mỹ mô tả giới lãnh đạo Iran là "vô cùng hai mặt", đồng thời tái khẳng định Hải quân Mỹ vẫn kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Rủi ro đối với hoạt động hàng hải vẫn hiện hữu khi UK Maritime Trade Operations (UKMTO) báo cáo một vụ nổ xảy ra gần một tàu chở dầu ngoài khơi Oman. Trong khi đó, Fitch Solutions đã nâng xác suất xảy ra kịch bản căng thẳng leo thang trở lại từ 25% lên 35%, đồng thời cảnh báo các sự cố quân sự có thể tiếp diễn bất chấp những tín hiệu ngoại giao tích cực.

Dữ liệu kinh tế

Tâm lý thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi báo cáo ISM Manufacturing PMI của Mỹ trong tháng 7, đạt 55,6 điểm – mức cao nhất kể từ tháng 5/2022 và vượt xa dự báo đồng thuận là 54,0 điểm. Chỉ số việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã quay trở lại vùng mở rộng lần đầu tiên sau hơn hai năm, trong khi hoạt động sản xuất ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong gần 5 năm, dù áp lực giá đầu vào vẫn ở mức cao mặc dù đã hạ nhiệt nhẹ. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 7 điểm cơ bản, xuống còn khoảng 4,67%, phản ánh kỳ vọng lạm phát đã phần nào dịu bớt.

Chỉ số chứng khoán

Các chỉ số chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch với mức tăng khá tích cực.

Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng với khoảng 2%, nhờ sự bứt phá của nhóm công nghệ.

S&P 500 tăng 1,3%.

Dow Jones tăng khoảng 0,9%.

Cổ phiếu

Amazon là tâm điểm của phiên giao dịch khi vốn hóa thị trường lần đầu tiên vượt 3 nghìn tỷ USD sau khi cổ phiếu tăng gần 5%, khép lại tuần giao dịch tốt nhất kể từ năm 2015 nhờ kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng và tốc độ tăng trưởng mạnh của AWS. Meta tăng gần 7%, trong khi Alphabet và Microsoft đều tăng khoảng 5%, phản ánh sự phục hồi mạnh của nhóm Big Tech sau áp lực bán trước đó đối với các cổ phiếu AI. Nhà đầu tư cũng đang hướng sự chú ý tới báo cáo tài chính đầu tiên của SpaceX vào ngày thứ Ba – báo cáo đầu tiên kể từ sau IPO hồi tháng 6. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với mức định giá đầy tham vọng của công ty sau khi vốn hóa thị trường đã bốc hơi hơn 500 tỷ USD kể từ thời điểm niêm yết.

Tiền tệ

Đồng USD tăng nhẹ, qua đó thu hẹp một phần mức giảm sau cuộc họp Fed gần đây.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,17%.

EUR/USD giảm 0,37%.

USD/JPY giảm 0,29%.

Hàng hóa

Giá dầu giảm rất mạnh.

Hợp đồng tương lai WTI giảm hơn 7%, xuống vùng 78,59–79,49 USD/thùng.

Brent giảm gần 6%, xuống khoảng 83–83,73 USD/thùng.

Đà giảm phản ánh việc Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran và tuyên bố nối lại các cuộc đàm phán, khiến phần phí bù rủi ro địa chính trị trước đó được phản ánh vào giá dầu nhanh chóng bị loại bỏ.

Trong khi đó, vàng gần như đi ngang quanh 4.034 USD/ounce, cho thấy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn đã suy giảm đáng kể.

Tiền điện tử

Bitcoin tăng nhẹ 0,48%, giao dịch trong vùng 63.700–63.888 USD, bất chấp dòng tiền từ các tổ chức có dấu hiệu chậm lại. Strategy của Michael Saylor đã bán 1.638 BTC, thu về khoảng 104,7 triệu USD, sử dụng số tiền này để chi trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi và mua lại cổ phiếu STRC. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 265,37 triệu USD trong phiên giao dịch cuối tuần trước, nâng tổng giá trị rút ròng cả tuần lên khoảng 61,5 triệu USD.