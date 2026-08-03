Phố Wall phục hồi khi mùa báo cáo lợi nhuận quý II vượt xa kỳ vọng của nhà đầu tư

Mùa báo cáo lợi nhuận quý II/2026 đang vượt xa kỳ vọng của Phố Wall, cho thấy sức mạnh vượt trội của các doanh nghiệp Mỹ. Phần lớn các công ty không chỉ vượt dự báo của giới phân tích mà còn thúc đẩy việc nâng dự báo lợi nhuận cho toàn bộ chỉ số S&P 500. Nếu xu hướng hiện tại được duy trì đến hết mùa báo cáo, dữ liệu từ FactSet cho thấy các doanh nghiệp Mỹ có thể ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất kể từ cuối năm 2021.

86% doanh nghiệp trong S&P 500 đã công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt kỳ vọng của giới phân tích, trong khi 77% vượt dự báo về doanh thu.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tổng hợp của S&P 500 trong quý II/2026 hiện đạt 47,4% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ quý IV/2021 (91,6%).

Chỉ mới ngày 30/6, thị trường còn dự báo lợi nhuận của S&P 500 sẽ tăng 23,2% so với cùng kỳ, đồng nghĩa với việc kỳ vọng đã gần như tăng gấp đôi trong suốt mùa báo cáo.

9 trong số 11 nhóm ngành của S&P 500 đã được điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận, nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và các đợt nâng dự báo EPS.

Đối với quý III, đã có 34 doanh nghiệp trong S&P 500 đưa ra triển vọng EPS tích cực, trong khi chỉ có 20 doanh nghiệp công bố triển vọng tiêu cực.

S&P 500 hiện đang giao dịch với hệ số P/E dự phóng 12 tháng ở mức 19,6 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 19,9 lần nhưng vẫn cao hơn nhẹ so với mức trung bình 10 năm là 19,0 lần.

US500 (khung D1)

Quan sát trên biểu đồ US500, chỉ số gần đây đã tìm được hỗ trợ quanh mốc 7.300 điểm và tiếp tục xu hướng tăng, bứt phá rõ ràng lên trên vùng 7.600 điểm. Đà tăng hiện đã kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp, đưa chỉ số chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 80 điểm.

Nguồn: xStation5

Amazon và Alphabet đóng góp phần lớn vào tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500

Một trong những kết luận quan trọng nhất của mùa báo cáo lần này là ảnh hưởng rất lớn của các công ty công nghệ vốn hóa lớn đối với tăng trưởng lợi nhuận chung của S&P 500. Mặc dù lợi nhuận đã cải thiện trên hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, riêng Amazon và Alphabet đã đóng góp phần đáng kể vào mức tăng của dự báo lợi nhuận toàn chỉ số. Điều này cho thấy kết quả kinh doanh của chỉ một vài doanh nghiệp vốn hóa siêu lớn vẫn đang định hình bức tranh lợi nhuận chung của các công ty Mỹ.

Trong tuần qua, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự báo của S&P 500 trong quý II đã tăng từ 38,0% lên 47,4% so với cùng kỳ năm trước.

Amazon là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào đợt điều chỉnh tăng này sau khi công bố EPS theo chuẩn GAAP đạt 55,75 USD, cao vượt xa mức đồng thuận là 1,82 USD.

Theo FactSet, riêng Amazon chiếm khoảng 76% mức tăng trong dự báo tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 trong tuần qua.

Kết quả vượt trội này chủ yếu đến từ khoản lợi nhuận trước thuế một lần trị giá 53,4 tỷ USD, chủ yếu liên quan đến khoản đầu tư vào Anthropic.

Tuy nhiên, FactSet vẫn đưa kết quả này vào tính toán vì phần lớn các nhà phân tích cũng sử dụng EPS theo chuẩn GAAP trong dự báo, đảm bảo tính nhất quán với mức đồng thuận của thị trường.

Alphabet vẫn là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 trong quý II, trong khi Amazon đã vươn lên vị trí thứ hai sau khi công bố kết quả kinh doanh.

Nếu loại trừ Alphabet và Amazon, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự báo của S&P 500 sẽ giảm từ 47,4% xuống còn 28,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay cả khi không tính hai doanh nghiệp này, S&P 500 vẫn đang hướng tới quý thứ hai liên tiếp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trên 20% và là quý thứ bảy liên tiếp có mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.

Các doanh nghiệp có doanh thu quốc tế đang ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận vượt trội

Bất chấp sức mạnh kéo dài của đồng USD, các doanh nghiệp tạo ra phần lớn doanh thu bên ngoài nước Mỹ vẫn đang ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn đáng kể so với các công ty chủ yếu hoạt động trong thị trường nội địa. Dữ liệu từ FactSet cho thấy mức độ hiện diện toàn cầu không còn là yếu tố cản trở mà ngược lại đang trở thành một trong những động lực chính của mùa báo cáo lần này.

Các doanh nghiệp tạo ra hơn 50% doanh thu từ thị trường ngoài Mỹ đang ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 74,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức 35,5% của các doanh nghiệp chủ yếu bán hàng trong nước.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện ở doanh thu, khi các doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu quốc tế lớn ghi nhận mức tăng 20,5%, so với 12,0% của các doanh nghiệp tập trung vào thị trường nội địa.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tổng hợp của S&P 500 trong quý II/2026 hiện ở mức 47,4% so với cùng kỳ năm trước.

Alphabet, Exxon Mobil và Chevron là ba doanh nghiệp đóng góp lớn nhất vào kết quả lợi nhuận tích cực của nhóm doanh nghiệp có doanh thu quốc tế.

Nếu loại trừ ba doanh nghiệp này, tăng trưởng lợi nhuận dự báo của nhóm doanh nghiệp có doanh thu quốc tế sẽ giảm từ 74,7% xuống còn 27,5%, trong khi tăng trưởng doanh thu sẽ giảm từ 20,5% xuống còn 16,0%.

Dữ liệu cho thấy mùa báo cáo lợi nhuận lần này vẫn đang được dẫn dắt ở mức độ đáng kể bởi các doanh nghiệp có quy mô toàn cầu và khả năng tận dụng nhu cầu quốc tế.

Nguồn: FactSet