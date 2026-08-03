PMI Eurozone: Sự phục hồi của ngành sản xuất Đức che giấu tình trạng trì trệ bên dưới

PMI Sản xuất sơ bộ của Khu vực đồng euro thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng (51,9 so với dự báo 52; kỳ trước: 51,4; điều chỉnh: 52), nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 50, cho thấy lĩnh vực sản xuất tiếp tục mở rộng. Điểm bất ngờ lớn nhất trong báo cáo là sản lượng tăng mạnh nhất trong gần 4 năm, mặc dù sự phân hóa giữa các nền kinh tế chủ chốt vẫn rất rõ rệt.

Ngành sản xuất châu Âu đang dần lấy lại đà

Số liệu sơ bộ trong tháng 8 xác nhận động lực phục hồi của ngành sản xuất châu Âu, trong khi chỉ số PMI duy trì trên ngưỡng 50 trong tháng thứ bảy liên tiếp, cho thấy lĩnh vực này có khả năng chống chịu rất tốt trước những biến động địa chính trị xuất phát từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Mặc dù nhu cầu, đặc biệt là nhu cầu trong nước, vẫn còn khá yếu và đơn hàng mới chỉ tăng chậm, bất chấp hiện tượng gọi là "geopolitical frontloading" (tức các doanh nghiệp đẩy mạnh đặt hàng trước nhằm giảm thiểu rủi ro từ bất ổn địa chính trị), việc giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng đã tiếp tục hỗ trợ sản lượng của các nhà máy tăng lên.

Biểu đồ 1. PMI Sản xuất tại Đức, Pháp và Khu vực đồng euro.

Nguồn: XTB Research, Macrobond data

Đức có đang một lần nữa kéo ngành sản xuất châu Âu đi lên?

Trong bốn nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng euro, Đức ghi nhận kết quả tích cực nhất khi PMI đạt mức cao nhất kể từ năm 2022 (bằng với đỉnh được ghi nhận vào tháng 3 vừa qua). Áp lực giá hiện ở mức thấp nhất kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, trong khi sản lượng tiếp tục được hỗ trợ bởi xuất khẩu mạnh, một phần nhờ hoạt động frontloading. Tuy nhiên, tăng trưởng nhu cầu chủ yếu đến từ châu Á và châu Mỹ, trong khi nhu cầu nội khối châu Âu suy yếu đã gây áp lực lên các chỉ số của Pháp và Tây Ban Nha. Tại Ý, tình hình gần như không có nhiều thay đổi.

Mặc dù Đức đang đóng vai trò dẫn dắt trong các khảo sát kinh tế của châu Âu, các số liệu thực tế vẫn cho thấy nền kinh tế đang trong trạng thái trì trệ. Kể từ đầu năm, sản lượng công nghiệp chỉ tăng trong tháng 4 (+0,4% YoY), trong khi số liệu mới nhất của tháng 5 ghi nhận mức giảm cả theo tháng (-0,2% MoM) và theo năm (-1,2% YoY). Dù dữ liệu sản xuất thường có độ trễ so với khảo sát PMI, nền kinh tế thực vẫn còn một chặng đường dài để đảo ngược xu hướng suy giảm và bắt kịp sự lạc quan đang thể hiện trong các khảo sát. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt về giá từ Trung Quốc cùng chi phí hàng hóa cơ bản ở mức cao vẫn là những trở ngại lớn.

Biểu đồ 2. Sản lượng công nghiệp và chỉ số tâm lý ngành sản xuất tại Khu vực đồng euro.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg data

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD (D1)

EUR/USD mở cửa phiên hôm nay với khoảng trống tăng giá (gap up) khoảng 0,15%, tuy nhiên sự lạc quan liên quan đến việc Iran và Mỹ quay trở lại bàn đàm phán nhanh chóng suy yếu. Do chưa có thêm thông tin cụ thể và thị trường đang chờ đợi chỉ số ISM Manufacturing của Mỹ (công bố lúc 16:00 CET), cặp EUR/USD đã quay trở lại gần mức đóng cửa của phiên thứ Sáu (1,1530). Tuy nhiên, tỷ giá vẫn duy trì trên đường trung bình động hàm mũ EMA100 (màu tím đậm), cho thấy tác động tích cực còn sót lại từ số liệu PMI của châu Âu thấp hơn kỳ vọng không đáng kể. Hiện tại, thị trường chỉ đang định giá một lần tăng lãi suất của Mỹ trước khi kết thúc năm 2026. Chỉ khi chỉ số ISM vượt kỳ vọng rõ rệt, đặc biệt nếu thành phần giá cả/lạm phát cho thấy áp lực mạnh hơn, EUR/USD mới có thể đối mặt với một nhịp kiểm định lại đường EMA100.

Nguồn: xStation5

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Aleksander Jabłoński

Financial Markets Analyst, XTB