Bitcoin giảm 3%, kiểm tra mức 108.000 USD 📉 Dogecoin lao dốc mặc dù hợp tác với Gucci

Tâm lý thị trường tiền điện tử hôm nay khá yếu khi Bitcoin giảm xuống dưới 110.000 USD, chịu áp lực từ đợt bán tháo trên Phố Wall, trong đó cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm. Không chỉ Bitcoin, các đồng tiền số khác cũng đang mất giá. Ví dụ, mặc dù hãng thời trang xa xỉ Gucci công bố sẽ chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin (DOGE) tại một số cửa hàng ở Hoa Kỳ, nhưng giá của token này vẫn giảm hơn 3% trong ngày hôm nay, do tâm lý chung của thị trường tiền số suy yếu. Về mặt kỹ thuật, giá Dogecoin đã rơi xuống dưới EMA200 (đường đỏ) và EMA50 (đường cam), báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng nếu áp lực giảm tiếp tục kéo dài.

