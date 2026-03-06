Tin đầu ngày: Giá dầu vượt đỉnh ngắn hạn; Iran và Trump tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường 💡

-
Cổ phiếu Mỹ tiếp tục giảm sau khi có thông tin rằng chính quyền của Donald Trump đang lên kế hoạch ban hành quy định mới yêu cầu phải có giấy phép của Mỹ để xuất khẩu chip AI tiên tiến ra toàn cầu, bao gồm cả thiết bị của Nvidia và AMD.
-
Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố rằng Mỹ sẽ không đứng ngoài trong vấn đề kế nhiệm lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ông so sánh tình hình này với khủng hoảng tại Venezuela và nhấn mạnh rằng Mỹ cần chủ động tác động đến việc lựa chọn lãnh đạo mới để tránh việc phe lãnh đạo cũ tiếp tục nắm quyền.
-
Khí tự nhiên (NATGAS) tăng giá sau khi dữ liệu từ Energy Information Administration (EIA) cho thấy tồn kho khí đốt của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo: giảm -132 Bcf, trong khi thị trường dự báo -124 Bcf (trước đó: -52 Bcf). Việc tồn kho giảm nhanh hỗ trợ giá vì cho thấy cung – cầu đang thắt chặt hơn vào cuối mùa đông. Thị trường hiện sẽ theo dõi sát các báo cáo tồn kho hàng tuần và dự báo thời tiết để đánh giá tốc độ tái tích trữ.
-
Biên bản cuộc họp của European Central Bank (ECB) không có tác động đáng kể đến tỷ giá EUR/USD. Tài liệu nhắc lại quan điểm rủi ro cân bằng của ECB: lạm phát đang được kiểm soát và tăng trưởng vẫn ổn định. Tuy nhiên, đánh giá này dần trở nên kém phù hợp khi chiến tranh mới bùng phát ở Trung Đông.
-
Hiện tại chỉ các tàu treo cờ Iran đang di chuyển qua Strait of Hormuz, trong khi eo biển này vẫn gần như không thể lưu thông bình thường. Vì vậy, giá dầu Brent crude và WTI crude oil tiếp tục tăng và đang thiết lập các mức đỉnh cục bộ mới.
-
Trên thị trường Forex, US Dollar tiếp tục là đồng tiền mạnh nhất trong ngày. Trong khi đó, các đồng tiền hàng hóa như Australian Dollar (AUD) và New Zealand Dollar (NZD) đang chịu áp lực giảm.
-
Thị trường tiền điện tử phản ánh tâm lý yếu trên Phố Wall. Bitcoin hiện giảm khoảng 2,5%, giao dịch quanh 71.000 USD.
-
Kim loại quý cũng giảm giá do đồng USD mạnh lên: Silver giảm 2,24%, Gold giảm 1,35%.
Giá dầu tăng vọt 11% trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang 📈
Bitcoin lại mất đà tăng 📉Ethereum giảm 5%
Giá dầu tăng vọt 8% 📈
🚩Chỉ số US500 suy yếu trước khi phố Wall mở cửa, chỉ số VIX tăng vọt 6%
