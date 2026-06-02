Bitcoin giảm 3% xuống 68.000 USD giữa giai đoạn ảm đạm theo chu kỳ của thị trường tiền điện tử 📉

Bitcoin đang giảm hôm nay xuống quanh mức 68.000 USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3, trong khi các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục cho thấy áp lực bán áp đảo. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đang bước vào giai đoạn mùa hè vốn có xu hướng suy yếu trong lịch sử với một đợt giảm mạnh, đồng thời kéo theo Ethereum và các tài sản kỹ thuật số vốn hóa nhỏ hơn đi xuống. Hôm qua, thị trường còn chịu thêm áp lực từ thông tin rằng Strategy (MSTR.US) đã bán Bitcoin lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Bitcoin (Khung thời gian D1 và W1)

Diễn biến giá của Bitcoin tiếp tục phát đi tín hiệu suy yếu. Trên biểu đồ ngày, đồng tiền điện tử này đã phá vỡ xuống dưới mô hình tam giác, một diễn biến có thể làm gia tăng rủi ro giảm giá về vùng đáy cục bộ quanh 60.000 USD. Nếu phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ này, kịch bản giảm giá sẽ được củng cố và có thể mở đường cho một đợt giảm sâu hơn về khu vực 40.000 USD, nơi tập trung một số chỉ số on-chain quan trọng như Realized Price và cái gọi là Delta Price.

Nguồn: xStation5

Nếu đợt điều chỉnh hiện tại lặp lại chu kỳ trước gần như theo tỷ lệ một-một, đáy tiềm năng có thể xuất hiện quanh vùng 45.000–47.000 USD/BTC, thậm chí trước cuối tháng 6. Mặt khác, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện đã tiến gần vùng quá bán, hiện dao động quanh mức 37.

Trong lịch sử, các đáy chu kỳ lớn trên khung thời gian tuần thường xuất hiện khi RSI ở mức thấp hơn đáng kể. Trong thị trường gấu năm 2022, RSI đã giảm xuống gần 20 trước khi Bitcoin hình thành đáy bền vững. Tuy nhiên, trong cú sụp đổ thị trường tháng 3/2020, chỉ báo này chạm đáy quanh mức 34, cho thấy các mức hiện tại đang bắt đầu tiến gần đến những vùng từng gắn liền với các giai đoạn căng thẳng cực độ của thị trường trước đây.

Nguồn: xStation5