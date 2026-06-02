CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu JOLTS vượt xa mong đợi!

Dữ liệu hiện tại (tháng 4)

Kết quả thực tế: 6,88 triệu vị trí việc làm đang tuyển dụng

Dự báo thị trường: 6,866 triệu vị trí việc làm đang tuyển dụng

Giá trị trước đó: 6,866 triệu vị trí việc làm đang tuyển dụng

Tại sao báo cáo này quan trọng?

Báo cáo JOLTS được xem là một trong những chỉ báo đáng tin cậy và quan trọng nhất về sức khỏe kinh tế vĩ mô của Mỹ, và tầm quan trọng của nó đến từ một số yếu tố then chốt. Trước hết, đây là một trong những công cụ phân tích được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng nhất. Không giống như tỷ lệ thất nghiệp - một chỉ báo có độ trễ và chỉ phản ứng khi khủng hoảng đã bước vào giai đoạn sâu hơn - số lượng vị trí việc làm đang tuyển dụng là một chỉ báo dẫn dắt, phản ánh ý định tuyển dụng và kế hoạch chi tiêu thực tế, hiện tại của các doanh nghiệp. Ngoài ra, báo cáo còn cho phép so sánh trực tiếp giữa số lượng việc làm sẵn có và số người đang tích cực tìm kiếm việc làm.

Bất ngờ lớn trên thị trường lao động Mỹ: JOLTS vượt xa mọi dự báo của giới phân tích

Báo cáo JOLTS tháng 4 mới nhất, được công bố vào ngày 2 tháng 6 năm 2026, đã mang đến một bất ngờ lớn khi số lượng vị trí tuyển dụng tại Mỹ tăng vọt lên 7,618 triệu. Mức đồng thuận của thị trường và số liệu kỳ trước hoàn toàn trùng khớp, đều ở mức 6,866 triệu vị trí, đồng nghĩa với việc số lượng việc làm thực tế đã vượt dự báo hơn 750.000 vị trí.

Sự gia tăng mạnh mẽ này đã phá vỡ xu hướng hạ nhiệt dần của thị trường lao động trong thời gian gần đây và cho thấy nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Mỹ vẫn cực kỳ mạnh mẽ, ngay lập tức làm thay đổi các kỳ vọng kinh tế vĩ mô hiện tại.

Đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ báo dẫn dắt này có thể được xem là một yếu tố thay đổi cuộc chơi và là một cú hích mạnh theo hướng gia tăng áp lực lạm phát. Sự gia tăng đột biến về số lượng việc làm đang tuyển dụng so với số người thất nghiệp tự động làm dấy lên lo ngại về việc áp lực tăng lương sẽ quay trở lại, khi các doanh nghiệp buộc phải cạnh tranh để thu hút lao động bằng mức lương cao hơn.

Do đó, con số 7,618 triệu đã đặt Fed vào một tình thế khó khăn và phát đi tín hiệu “diều hâu” rất mạnh. Nó có thể buộc các nhà hoạch định chính sách tiền tệ phải từ bỏ kế hoạch cắt giảm lãi suất trong thời gian gần hoặc duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thắt chặt lâu hơn đáng kể. Đây là một thực tế mà các thị trường tài chính giờ đây sẽ phải nhanh chóng điều chỉnh để thích nghi.

