Cặp tiền EURUSD đã không thể tăng giá mặc dù dữ liệu lạm phát Eurozone cao hơn dự báo, cho thấy các nhà đầu tư vẫn thận trọng với sức mạnh của đồng euro trong bối cảnh các tín hiệu kinh tế trái chiều từ khu vực. Một mặt, áp lực lạm phát dường như đang quay trở lại, nhưng mặt khác, các lĩnh vực mang tính chu kỳ như sản xuất vẫn tiếp tục suy yếu, trong khi thị trường lao động đang xuất hiện những dấu hiệu ngày càng đáng lo ngại về sự chậm lại của đà tăng trưởng.

Báo cáo CPI sơ bộ tháng 5 cho thấy lạm phát tổng thể tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo và không thay đổi so với kỳ trước. Tuy nhiên, CPI lõi gây bất ngờ theo hướng tăng khi tăng tốc lên 2,6%, cao hơn mức dự báo 2,4% và mức trước đó là 2,2%.

Cặp tiền EUR/USD hiện đang giao dịch ở khu vực giữa của một kênh giá tăng dần. Vùng kháng cự quan trọng được xác định quanh 1,167–1,170, trong khi 1,160 vẫn là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Các đường trung bình động EMA50 và EMA200 (đường màu cam và đỏ) đang nằm gần mức giá hiện tại, cho thấy khu vực 1,164 có thể đóng vai trò là điểm xoay động lượng ngắn hạn.

Xét đến việc đợt phục hồi tương đối khiêm tốn hiện tại diễn ra sau một nhịp giảm mạnh từ vùng 1,20, vẫn có khả năng cặp tiền này đang hình thành mô hình cờ giảm giá (bearish flag). Việc phá vỡ xuống dưới ngưỡng 1,160 sẽ củng cố kịch bản kỹ thuật này và có thể báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng giảm lớn hơn.

