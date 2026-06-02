Giá Bạc tăng vọt 2% 📈

Kim loại quý đang ghi nhận mức tăng trong phiên hôm nay, với bạc (SILVER) tăng khoảng 2% và vàng (GOLD) tăng gần 1%, bất chấp đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tương đối ổn định. Tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi giá dầu suy yếu, khi hợp đồng tương lai dầu Brent (OIL) giảm gần 1,5% trong ngày mặc dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn. Tehran được cho là đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán với Washington, viện dẫn các hành động của Israel tại Lebanon. Donald Trump bình luận rằng ông không quá coi trọng những tuyên bố từ Tehran nhưng sẽ thảo luận tình hình Lebanon với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Đợt phục hồi của bạc dường như mang tính kỹ thuật nhiều hơn, bởi bối cảnh cơ bản vẫn còn bất định trong khi lạm phát tại cả Mỹ và châu Âu đang gia tăng, cùng với triển vọng chính sách tiền tệ chưa rõ ràng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho đến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Triển vọng của ngành năng lượng mặt trời - một trong những nguồn cầu công nghiệp quan trọng nhất của bạc - cũng có vẻ kém hỗ trợ hơn.

Nhu cầu từ năng lượng mặt trời đặt ra những câu hỏi mới cho bạc

BMO gần đây nhấn mạnh rằng nhu cầu từ lĩnh vực năng lượng mặt trời có thể hỗ trợ giá bạc ít hơn so với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Mặc dù bạc vẫn là một kim loại quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng nhờ được sử dụng rộng rãi trong các tấm pin mặt trời, tốc độ lắp đặt điện mặt trời mới tại Trung Quốc đang trở thành một mối lo ngại ngày càng lớn.

Theo BMO, công suất điện mặt trời mới được bổ sung tại Trung Quốc từ đầu năm đến nay đang thấp hơn mức của năm 2024.

Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường quan trọng nhất của ngành năng lượng mặt trời toàn cầu, đồng nghĩa với việc hoạt động suy yếu có thể làm giảm nhu cầu công nghiệp đối với bạc.

Đồng thời, xung đột liên quan đến Iran và những lo ngại rộng hơn về an ninh năng lượng tiếp tục hỗ trợ sự quan tâm đối với các nguồn năng lượng thay thế, bao gồm năng lượng mặt trời.

Đối với bạc, điều này tạo ra một bức tranh trái chiều: các diễn biến địa chính trị hỗ trợ câu chuyện tăng trưởng dài hạn của năng lượng sạch, trong khi dữ liệu yếu hơn từ Trung Quốc có thể hạn chế tác động tích cực của nhu cầu năng lượng mặt trời đối với giá.

Trên thực tế, bạc vẫn đang chịu ảnh hưởng đồng thời bởi hai yếu tố: nhu cầu đầu tư được thúc đẩy bởi sự bất ổn và nhu cầu công nghiệp gắn liền với hoạt động thực tế của ngành quang điện.

Nhu cầu vật chất đang như thế nào? Góc nhìn từ Scottsdale Mint

Theo Scottsdale Mint, hiện đang diễn ra một sự thay đổi mang tính cấu trúc đáng kể trên thị trường bạc vật chất. Bạc đang rời khỏi Mỹ và dịch chuyển sang các thị trường nước ngoài có nguồn cung thắt chặt hơn, đặc biệt là tại châu Á. Bất chấp sự suy yếu gần đây của giá bạc, các dòng chảy vật chất vẫn cho thấy nhu cầu lành mạnh, ngay cả khi thị trường vật chất và thị trường hợp đồng tương lai đang phát đi những tín hiệu khác nhau.

Trung Quốc đã gia tăng mạnh nhập khẩu bạc. Trong tháng 3, lượng nhập khẩu tăng 78% so với tháng trước lên mức kỷ lục 836 tấn, cao hơn 173% so với mức trung bình theo mùa của tháng 3 trong 10 năm qua.

Nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc có thể phản ánh nỗ lực bảo vệ nền tảng sản xuất của quốc gia này, bởi bạc vẫn là đầu vào quan trọng cho pin mặt trời, chất bán dẫn, pin lưu trữ, thiết bị điện tử và các ứng dụng quân sự. Scottsdale Mint cho rằng vấn đề không nằm ở việc Mỹ thiếu bạc, mà nằm ở vị trí và khả năng tiếp cận nguồn kim loại đã được chứng nhận phù hợp để giao vào các thị trường quốc tế.

Một dấu hiệu khác cho thấy điều kiện thị trường đang trở nên thắt chặt là mức phí bảo hiểm (premium) đối với bạc đạt chuẩn LBMA Good Delivery đang gia tăng. Người mua ngày càng sẵn sàng trả mức giá cao hơn cho kim loại có thể được giao nhanh tới các trung tâm giao dịch toàn cầu.

Ấn Độ cũng đang tác động đến thị trường. Trong tháng 5, chính quyền nước này đã hạn chế nhập khẩu một số loại thỏi bạc nhất định, động thái có thể làm thay đổi dòng chảy thương mại toàn cầu và chuyển hướng nguồn bạc vật chất qua các kênh thay thế.

Sự quan tâm đối với bạc hiện không còn giới hạn ở các nhà đầu tư cá nhân. Một số doanh nghiệp bắt đầu xem kim loại quý vật chất như một phần trong hoạt động quản lý ngân quỹ và như một công cụ phòng ngừa rủi ro hệ thống. Đại diện của Scottsdale Mint cho rằng sự suy giảm niềm tin vào hệ thống ngân hàng, tiền pháp định và chuỗi cung ứng toàn cầu đang làm gia tăng sự quan tâm đối với vàng và bạc vật chất như những tài sản dự trữ chiến lược.

SILVER (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5