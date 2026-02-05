🚨Bitcoin giảm 4% xuống còn 69.000 USD📉Ethereum và Ripple lao dốc

Giá Bitcoin hôm nay đã giảm xuống dưới mốc 70.000 USD và hiện đang kiểm tra vùng 69.500 USD, giảm gần 4%. Cùng lúc đó, Ethereum đang tiến sát kiểm tra vùng 2.000 USD, trong khi altcoin phổ biến Ripple giảm tới 10%, tiếp tục kéo dài làn sóng bán tháo.

Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2024, thời điểm trước khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Dù chính quyền mới tại Mỹ được đánh giá là thân thiện hơn với thị trường tiền mã hóa, điều này vẫn chưa đủ để ngăn chặn vòng xoáy hoảng loạn. Thị trường hiện có dấu hiệu bước vào giai đoạn “tìm đáy”.

Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian W1)

Bitcoin đang giao dịch thấp hơn khoảng 5% so với đường EMA 200 tuần (EMA200), được đánh dấu bằng đường màu đỏ. Tín hiệu này thường phản ánh thị trường đang nằm trong giai đoạn giữa của xu hướng giảm (bear market mid-phase).

Nếu kịch bản năm 2022 lặp lại, Bitcoin vẫn có thể đối mặt với thêm một nhịp giảm nữa, với mục tiêu tiềm năng hướng về vùng 50.000 USD. Tính từ đỉnh gần nhất, mức sụt giảm hiện đã vượt 40%.

Nguồn: xStation5

Trong bối cảnh thị trường gấu hiện tại, việc tham chiếu một phần theo chu kỳ trước có thể là cách tiếp cận hợp lý. Không thể loại trừ khả năng giá sẽ quay lại kiểm tra chỉ báo “on-chain Delta Price” trong năm nay - một chỉ báo “vĩ mô” tổng hợp của Bitcoin, được xây dựng dựa trên các vùng hỗ trợ dài hạn và mức giá mua thực tế trung bình. Hiện tại, Delta Price đang nằm quanh vùng 45.000 USD. Trong hai chu kỳ thị trường gấu trước đó, vùng Delta Price từng đóng vai trò như một hỗ trợ vĩ mô quan trọng, thường là điểm giúp giá ổn định và tạo nền cho giai đoạn phục hồi dài hạn.

Nguồn: BGeometrics

Chỉ số RSI khung tuần của Ethereum hiện ở mức 33, trong khi Bitcoin thấp hơn, khoảng 29. Dù ETH đã giảm khoảng 65% so với đỉnh, đồng coin này nhiều khả năng vẫn sẽ gặp khó trong việc phục hồi rõ rệt cho đến khi xuất hiện lực cầu nền tảng mạnh đối với BTC. Trong các chu kỳ thị trường gấu trước đây, Ethereum thường có mức giảm sâu hơn đáng kể so với Bitcoin, phản ánh đặc điểm rủi ro cao hơn và mức độ nhạy cảm lớn hơn với tâm lý thị trường. Bên cạnh đó, các báo cáo on-chain gần đây cũng cho thấy đã xuất hiện những giao dịch bán ETH trị giá hàng triệu USD từ các ví được cho là có liên quan đến Vitalik Buterin, nhà sáng lập dự án. Điều này có thể tạo thêm áp lực tâm lý lên thị trường, đặc biệt trong giai đoạn thanh khoản suy yếu và nhà đầu tư đang tìm kiếm tín hiệu ổn định từ Bitcoin.

Nguồn: xStation5