FOMC: Ít người ủng hộ cắt lãi suất, EUR/USD lao không phanh

Chính sách tiền tệ hiện tại vẫn được coi là phù hợp.

Tác động từ tình hình Trung Đông vẫn còn nhiều bất định.

Kỳ vọng lạm phát tăng mạnh, chủ yếu do giá dầu leo thang.

Dự báo lạm phát cho năm nay đã được điều chỉnh tăng.

Kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn nhất quán với mục tiêu 2% trong khung dự báo.

Fed vẫn vận hành theo cơ chế phản ứng dựa trên lạm phát và tình hình thị trường lao động.

Các quyết định cắt giảm lãi suất trước đây sẽ hỗ trợ thị trường lao động.

Lạm phát có thể tăng ngắn hạn, nhưng khó dự đoán dài hạn.

Fed sẽ quyết định từng cuộc họp một.

Tuyên bố từ Powell mang tính cân bằng; Fed dường như đang trong chế độ “chờ và quan sát”, ít nhất đến cuối nhiệm kỳ của Powell.

Lạm phát vẫn trên đà giảm, dù chịu tác động từ khủng hoảng dầu gần đây (thời gian chưa rõ).

Trước đây có nhiều dấu hiệu cho thấy lạm phát bắt đầu hạ nhiệt (tiến triển trong việc hạn chế tác động thuế quan tới giá sản phẩm).

Nếu giữa năm không thấy tiến triển giảm lạm phát, việc cắt giảm lãi suất sẽ khó xảy ra.

Hiện có ít thành viên FOMC ủng hộ cắt giảm lãi suất hơn, nhưng đa số vẫn kỳ vọng sẽ có cắt giảm. Đồng USD tăng giá.

Lưu ý: mặc dù đa số vẫn kỳ vọng cắt giảm vào năm 2026, số thành viên ủng hộ giảm lãi suất hiện đã ít hơn trước. Source: Bloomberg Finance LP

Cú sốc dầu có thể phản ánh vào lạm phát cơ bản. Nếu lạm phát không tiến triển, Fed khó cắt giảm lãi suất.

Tiến triển chậm trong giảm thuế quan khiến dự báo lạm phát tăng.

Một phần dự báo tăng là do giá dầu cao.

Fed chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của cú sốc dầu lên nền kinh tế.

Cú sốc dầu có thể được bù đắp một phần hoặc hoàn toàn nhờ sản xuất năng lượng trong nước tăng.

Lãi suất đang cân bằng ở biên độ trung lập thắt chặt.

Hiện nhiệm vụ là giữ lãi suất hơi thắt chặt nhưng không quá mức. Fed đang ở tình thế khó, cân bằng nhiều yếu tố rủi ro. Một số bình luận hơi diều hâu khiến EUR/USD giảm mạnh xuống dưới 1,150.

Powell không có ý định rời vị trí trong lúc Bộ Tư pháp điều tra các sai phạm.

Ông chưa quyết định tiếp tục làm ủy viên Fed sau khi nhiệm kỳ chủ tịch kết thúc; quyết định sẽ dựa trên lợi ích của người dân và nền kinh tế Mỹ.

Thị trường lao động có dấu hiệu yếu, chủ yếu về tạo việc làm; cân bằng rủi ro là tiêu cực.

