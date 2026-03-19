Điểm tin hôm nay: Căng thẳng Trung Đông leo thang, giá dầu tăng trở lại

Dầu & Năng lượng
Brent vượt 108 USD/thùng, gần 110 USD trong phiên, tăng >5% do căng thẳng Trung Đông leo thang.
Israel tấn công mỏ khí South Pars (Iran), Iran trả đũa UAE, Saudi Arabia, Qatar; Qatar báo cháy tại cảng LNG Ras Laffan.
Tiền tệ
Fed giữ lãi suất, duy trì dự báo cắt giảm 2026–2027.
Powell cảnh báo nếu lạm phát không giảm, cắt giảm sẽ không xảy ra.
EUR/USD rơi xuống dưới 1,15 sau phát biểu hawkish, đồng USD tăng giá.
Cổ phiếu Mỹ
US100 và US500 giảm ~1% do lo ngại lạm phát và phát biểu diều hâu của Powell.
Micron sẽ công bố kết quả sau giờ Mỹ; hưởng lợi từ giá bộ nhớ cao.
Cổ phiếu quang học (Applied Optoelectronics, Lumentum Holdings, Coherent) tăng >10% nhờ AI là động lực tăng trưởng.
Crypto
Bán tháo mạnh do USD mạnh và lợi suất tăng; Bitcoin giảm >3%, còn gần 71.000 USD.
Kim loại quý
Vàng giảm ~3%, phá 5.000 rồi 4.900 USD/ounce.
Bạc giảm xuống gần 76 USD/ounce.
