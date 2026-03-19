🔴Tin nổi bật: Fed giữ nguyên lãi suất. Duy trì các dự báo cắt giảm.

- Fed giữ nguyên lãi suất ở mức trần 3,75%, đúng như kỳ vọng, đồng thời dự báo sẽ cắt giảm lãi suất trong giai đoạn 2026–2027, bất chấp cú sốc năng lượng và bất ổn tại Trung Đông.
- Tuyên bố chỉ có các điều chỉnh mang tính hình thức, với dự báo tăng trưởng cao hơn (đặc biệt năm 2027) và lạm phát dự báo dưới 3%, nhưng lộ trình giảm lạm phát về mục tiêu 2% vẫn được duy trì đến năm 2028.
- Đồng USD ban đầu yếu đi nhẹ (tín hiệu ôn hòa); diễn biến EUR/USD phụ thuộc nhiều hơn vào giá năng lượng hơn là các thay đổi từ Fed.
Đúng như kỳ vọng của thị trường, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất với mức trần của lãi suất chủ chốt ở 3,75%.
Một yếu tố then chốt trong các dự báo là việc duy trì kỳ vọng về cắt giảm lãi suất trong các năm 2026 và 2027, bất chấp cú sốc nguồn cung gần đây trên thị trường năng lượng. Trong tuyên bố, Fed cũng nêu rõ sự bất định liên quan đến tình hình Trung Đông và tiếp tục nhấn mạnh lạm phát vẫn ở mức cao (có nguy cơ tăng trở lại trên 3% nếu giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng). Fed đồng thời khẳng định nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ mạnh.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bản thân tuyên bố chỉ có thay đổi mang tính hình thức. Điều này có nghĩa Fed chưa điều chỉnh cách tiếp cận lãi suất, thể hiện phần nào thái độ ôn hòa (đồng USD suy yếu trong phản ứng ban đầu). Trong các dự báo kinh tế vĩ mô, chúng ta thấy dự báo tăng trưởng cao hơn một chút (chủ yếu cho năm 2027) và dự báo lạm phát được điều chỉnh tăng, dù vẫn dưới 3%. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn được duy trì, và lạm phát dự kiến trở lại mục tiêu vào năm 2028, phù hợp với các dự báo trước đó.
