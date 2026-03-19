Đà bán tháo trên Phố Wall tăng tốc🚩

Phố Wall đang giao dịch trong sắc đỏ trước thềm quyết định của Fed, khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi dữ liệu lạm phát sản xuất cao hơn kỳ vọng và sự bất định gia tăng về cách ngân hàng trung ương sẽ phản ứng với bối cảnh lạm phát ngày càng phức tạp.

Chỉ số Dow Jones giảm 351 điểm, tương đương 0,8%, trong khi S&P 500 giảm 0,5% và Nasdaq Composite cũng giảm 0,5%. Diễn biến này cho thấy thị trường đang rõ ràng giảm mức độ chấp nhận rủi ro chỉ vài giờ trước khi Fed công bố quyết định.

Bất ngờ vĩ mô chính đến từ lạm phát sản xuất của Mỹ. Chỉ số PPI tăng 0,7% theo tháng trong tháng 2, cao hơn nhiều so với mức dự báo 0,3%, cho thấy áp lực lạm phát đã gia tăng ngay cả trước khi xung đột Iran bùng phát. Điều này đồng nghĩa Fed bước vào cuộc họp mà chưa kiểm soát hoàn toàn được lạm phát.

Thuế quan và giá dầu

Theo CrossCheck Management, mức tăng mạnh của PPI chủ yếu đến từ thuế quan, khiến chi phí kim loại, đầu vào công nghiệp và chi phí sản xuất tăng lên. Điều này không chỉ là yếu tố tạm thời mà mang tính cấu trúc, có thể tiếp tục gây áp lực lên chính sách tiền tệ ít nhất đến quý 3. Tình hình càng phức tạp hơn bởi yếu tố năng lượng.

Kể từ khi xung đột Iran nổ ra, giá dầu đã tăng mạnh và chưa phản ánh đầy đủ vào các báo cáo lạm phát gần đây. Thị trường lo ngại chi phí năng lượng cao sẽ sớm lan sang giá tiêu dùng trong các tháng tới.

Những lo ngại này thể hiện rõ trên thị trường hàng hóa. Dầu WTI tăng hơn 2%, tiến gần 99 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng hơn 5%, lên khoảng 109 USD/thùng. Đà tăng mới nhất diễn ra sau thông tin Israel tấn công cơ sở xử lý khí lớn nhất của Iran tại tỉnh Bushehr.

Cùng lúc, Iran đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại Saudi Arabia, UAE và Qatar sau làn sóng tấn công mới vào các cơ sở năng lượng tại UAE. Từ góc độ thị trường, rủi ro không còn chỉ nằm ở tin tức mà đã chuyển sang lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu, đặc biệt tại eo biển Hormuz.

Fed và Trump

Giá dầu đã tăng từ phiên trước sau khi Donald Trump cho biết Mỹ không cần sự hỗ trợ từ các đồng minh NATO tại Trung Đông. Trước đó, ông từng đề cập khả năng thành lập liên minh để bảo vệ tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz, dù một số quốc gia được cho là không muốn tham gia.

Trong bối cảnh này, thị trường vẫn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5%–3,75%. Tuy nhiên, trọng tâm không nằm ở quyết định mà ở giọng điệu của tuyên bố và việc liệu Jerome Powell có ám chỉ rằng giá dầu cao có thể thay đổi triển vọng chính sách hay không.

Đây chính là rủi ro sự kiện lớn nhất hiện nay. Thị trường không chờ đợi thay đổi lãi suất, mà tìm kiếm sự rõ ràng về cách Fed đánh giá sự kết hợp giữa lạm phát dai dẳng, căng thẳng địa chính trị và rủi ro tăng trưởng suy giảm.

Nhà đầu tư thận trọng

Theo Ameriprise Financial, nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng trước quyết định của Fed và trong bối cảnh giá dầu tăng cao. Vấn đề then chốt là cách Fed đưa xung đột Iran vào đánh giá rủi ro lạm phát và triển vọng tăng trưởng.

Trong khi đó, thị trường cổ phiếu vẫn nhận được hỗ trợ từ nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp tương đối vững chắc. Một số chuyên gia cho rằng yếu tố cơ bản của cổ phiếu Mỹ vẫn tích cực, dù nhà đầu tư phải đối mặt với bất ổn địa chính trị và những thay đổi do AI mang lại.

Ngoài Fed, thị trường cũng chú ý đến Micron Technology, công ty sẽ công bố kết quả sau giờ đóng cửa. Cổ phiếu này đã tăng gần 62% từ đầu năm, nhờ nhu cầu mạnh đối với bộ nhớ băng thông cao, trở thành một trong những sự kiện quan trọng trong ngày.

Các diễn biến gần đây tiếp tục củng cố bức tranh này. Giá dầu tiếp tục tăng sau các đe dọa từ Iran đối với hạ tầng năng lượng tại Saudi Arabia, UAE và Qatar, cũng như cuộc tấn công của Israel vào cơ sở khí lớn nhất của Iran. Điều này duy trì áp lực lạm phát cao và khiến thị trường bước vào quyết định của Fed với trạng thái phòng thủ rõ rệt.

Hợp đồng tương lai Dow Jones (US30) đang giảm mạnh, lùi về các vùng đáy gần nhất trong ngắn hạn.

