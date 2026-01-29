🚨Bitcoin giảm 5%, kiểm tra mức đáy gần khu vực 84.000 USD.

Giá của Bitcoin - đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới - đang giảm hơn 5% trong hôm nay, xuống quanh 84.000 USD, kiểm định lại các vùng giá từng xuất hiện và được bảo vệ vào tháng 12 cũng như đầu tháng 11 năm ngoái. Toàn bộ thị trường crypto cũng đang chịu áp lực: Ethereum giảm khoảng 6% về gần 2.850 USD, trong khi các altcoin vốn hóa nhỏ còn giảm mạnh hơn.

Dòng tiền rút ra khỏi các quỹ ETF spot tại Mỹ, hoạt động mua vào hạn chế từ các doanh nghiệp tích lũy Bitcoin, cùng với hiệu suất kém của Bitcoin so với chứng khoán - và đặc biệt là so với kim loại quý - đang khiến dòng vốn toàn cầu dịch chuyển sự chú ý khỏi thị trường crypto. Theo câu chuyện chu kỳ sau halving, Bitcoin đã thiết lập đỉnh cục bộ vào tháng 10, và nếu đây thực sự là đỉnh của chu kỳ tăng, giá có thể giảm về vùng 50.000 USD vào cuối năm nay.

Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)

Về mặt kỹ thuật, RSI đang trượt về vùng 35, cho thấy thị trường tiệm cận trạng thái quá bán, trong khi MACD tiếp tục xuất hiện một giao cắt giảm giá mới. Giá hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 20% so với đường EMA200 (màu đỏ). Nhịp giảm gần nhất đã tạm dừng tại mức Fibonacci thoái lui 38,2% của đà giảm kể từ tháng 10/2025 (tính từ vùng 126.000 USD). Kháng cự quan trọng hiện nằm quanh 91.000 USD (mức Fibonacci 23,6% và khu vực gần EMA50, màu cam). Vùng hỗ trợ then chốt nằm tại 79.000–80.000 USD, tương ứng với đáy điều chỉnh của tháng 10. Hỗ trợ lớn tiếp theo ở gần 75.000 USD, trùng với các mức giá trong đợt bán tháo hoảng loạn vào tháng 4/2025.

Nguồn: xStation5