📌Bitcoin giảm nhẹ dù tâm lý Phố Wall tích cực: Góc nhìn kỹ thuật

Mặc dù tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán Mỹ, Bitcoin đã điều chỉnh xuống dưới mức 74.000 USD và đang gặp khó khăn trong việc duy trì xu hướng tăng. Áp lực bán đã quay trở lại quanh vùng quan trọng 74.000–76.000 USD. Sự suy yếu kỹ thuật thể hiện rõ trên biểu đồ, và nếu giá không thể vượt lên và giữ vững mốc 75.000 USD trong thời gian tới, kịch bản cơ sở có thể chuyển sang xu hướng chốt lời mạnh hơn. Điều này có thể dẫn đến sự “đầu hàng” của bên mua và kéo giá quay về vùng 68.000 USD hoặc thấp hơn. Việc giảm xuống dưới 68.000 USD có thể báo hiệu áp lực gia tăng nhằm kiểm định lại các đáy cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2026.

Xét theo Fibonacci thoái lui, có thể thấy một số điểm tương đồng giữa nhịp giảm hiện tại và trước đó. Áp lực bán một lần nữa xuất hiện quanh mức Fibonacci 38,2% của đợt giảm từ tháng 1, tương tự như vai trò kháng cự quan trọng mà mức này đã đóng trong nhịp giảm trước bắt đầu từ mùa thu 2025 và kết thúc bằng cú giảm mạnh sau khi bị từ chối gần vùng 97.700 USD. Hiện tại, vùng 74.000–75.000 USD dường như đang đóng vai trò tương tự như một vùng kháng cự quan trọng, có thể kích hoạt либо một cú bứt phá mạnh lên phía trên, hoặc một nhịp giảm sâu tiếp theo.

Nguồn: xStation5