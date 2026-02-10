🚨 Bitcoin giảm xuống còn 69.000 USD 📉 Liệu kịch bản điều chỉnh 1:1 hoàn thiện?

Bitcoin hôm nay đang giảm xuống mức 69.000 USD và biểu đồ cho thấy một số điểm tương đồng rõ rệt giữa đợt bán tháo cuối tháng 10, khi giá giảm từ khoảng 112.000 USD xuống còn khoảng 80.000 USD và nhịp giảm gần đây từ khoảng 97.000 USD xuống 60.000 USD.
-
Nếu giả định chuyển động này lặp lại theo tỷ lệ 1:1 so với đợt trước, không chỉ về nhịp điều chỉnh mà còn về mức hồi phục và giai đoạn tích lũy tiếp theo, khu vực 72.000–73.000 USD có thể trở thành vùng kháng cự quan trọng. Điều này phản ánh nhịp hồi trước đó khoảng 20%, khi Bitcoin tăng từ 80.000 USD vào tháng 11 lên khoảng 97.000 USD đầu năm 2026.
-
Nếu khoảng thời gian tương tự trôi qua trước nhịp chính tiếp theo (có khả năng là một nhịp giảm khác), đợt biến động tiếp theo có thể không xuất hiện cho đến tháng 4. Và nếu nhịp đi xuống tiếp theo có biên độ tương đương nhịp giảm trước, Bitcoin có thể giảm về khoảng 49.000 USD, tính từ vùng 72.000 USD.
-
Trong khi đó, RSI đã hồi phục từ mức quá bán cực đoan gần 18 và hiện đang nằm ngay dưới 32. Để thực sự đảo chiều động lượng giảm, Bitcoin sẽ cần lấy lại mức trên 80.000 USD. Tuy nhiên, nguồn cung lớn được cho là tồn tại quanh vùng 72.000–73.000 USD cho thấy thị trường vẫn thận trọng và nhìn chung vẫn còn không chắc chắn.
Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Tin cuối ngày: Thuế quan gây áp lực lên các ông lớn, trong khi tiền điện tử duy trì sự ổn định.
Thị trường nổi bật: DE40 📈
Lịch kinh tế: Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và các bài phát biểu của ECB sẽ tạo biến động trong hôm nay
CẬP NHẬT MỚI: Đồng bảng Anh đi ngang sau khi dữ liệu GDP của Anh thấp hơn dự kiến 📉
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.