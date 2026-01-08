Bitcoin giảm xuống dưới 90.000 USD 📉 Liệu một đợt bán tháo sắp xảy ra?

Giá Bitcoin hôm nay đang giảm xuống dưới một ngưỡng tâm lý quan trọng và đánh mất đà tăng đã xây dựng từ đầu năm. Ethereum vẫn đang cố gắng giữ trên mốc 3.000 USD. Bất chấp những thông tin tích cực, dòng tiền ETF mua ròng mạnh vào đầu năm (hơn 1 tỷ USD chỉ trong hai phiên giao dịch đầu tiên của năm) và quyết định tích cực của MSCI khi tiếp tục giữ các công ty liên quan đến tiền mã hóa trong bộ chỉ số của mình, thị trường vẫn chứng kiến đà giảm.

Trong ngày hôm qua, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 483 triệu USD, trong khi chỉ số Coinbase Premium Index giảm xuống vùng âm ở mức -0,07. Điều này cho thấy nhu cầu từ nhà đầu tư Mỹ đang suy yếu, bất chấp các tiêu đề tin tức mang tính hỗ trợ.

Có hai rủi ro chính đang tác động đến thị trường. Thứ nhất, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,5%, khiến khả năng tiếp cận “nguồn thanh khoản” và dòng vốn giá rẻ của thị trường toàn cầu trở nên khó khăn hơn. Trên nhiều phương diện, chính nguồn thanh khoản này đã được sử dụng để gia tăng mức độ tiếp xúc với Bitcoin và các tài sản tiền mã hóa khác.

Thứ hai, Bitcoin đã điều chỉnh sau khi chạm mốc 95.000 USD - một ngưỡng “gamma” quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Việc vượt lên trên mức này sẽ đẩy gamma sang vùng âm, buộc các nhà đầu tư phải mua thêm BTC khi giá tiếp tục tăng. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, động lực gamma lại cho phép áp lực bán gia tăng.

Biểu đồ Bitcoin (khung thời gian D1)

Một nhịp giảm sâu hơn có thể kích hoạt xung lực giảm giá hướng về vùng 80.000 USD. Vùng kháng cự quan trọng vẫn nằm quanh các đỉnh cục bộ gần đây tại 93.000–95.000 USD, đồng thời được củng cố thêm bởi đường EMA50 (đường màu cam).

Nguồn: xStation5