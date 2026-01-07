Bitcoin giảm xuống mức 91.000 USD bất chấp dòng vốn mạnh đổ vào các quỹ ETF 📉

Bitcoin đã điều chỉnh từ khoảng 94.000 USD xuống 91.000 USD, làm giảm bớt sự lạc quan đối với thị trường tài sản số, vốn bước vào năm 2026 với tâm lý khá tích cực. Không chỉ Bitcoin, Ethereum cũng giảm gần 3,5% trong hôm nay, với đà giảm lan rộng trên toàn thị trường crypto.

MSCI thông báo rằng việc chỉ nắm giữ dự trữ tiền mã hóa sẽ không tự động ảnh hưởng đến việc một công ty có được đưa vào các chỉ số của MSCI hay không, tuy nhiên thông tin này hầu như không cải thiện được tâm lý thị trường. Đồng thời, “ông lớn” này cũng đưa ra các yêu cầu báo cáo mới, có thể khiến các công ty gặp khó khăn hơn trong việc tích lũy tài sản crypto mà vẫn duy trì đủ điều kiện tham gia chỉ số.

Bitcoin bước vào năm mới với cấu trúc thị trường lạc quan hơn và mức đòn bẩy thấp hơn, sau đợt điều chỉnh mạnh và giai đoạn tích lũy cuối năm 2025. Áp lực chốt lời đã giảm đáng kể, giúp giá ổn định hơn ở các vùng thấp.

Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu sức ép từ nguồn cung “treo” ở các mức giá cao hơn, nơi nhiều nhà đầu tư vẫn đang bị lỗ. Điều này tiếp tục hạn chế các nỗ lực tăng giá, khiến việc lấy lại các vùng giá cơ sở quan trọng trở thành điều kiện cần cho một xu hướng tăng bền vững.

Dòng tiền vào các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã bắt đầu phục hồi sau giai đoạn bị rút vốn vào cuối năm 2025. Đồng thời, open interest trên thị trường hợp đồng tương lai đã ngừng giảm và bắt đầu tăng trở lại, cho thấy sự quay lại dần dần của các tổ chức.

Thị trường quyền chọn đã trải qua đợt tái thiết lớn nhất trong lịch sử, với hơn 45% vị thế mở bị tất toán. Điều này loại bỏ các rào cản phòng hộ mang tính cấu trúc và giúp phản ánh rõ hơn khẩu vị rủi ro thực sự của thị trường.

Biến động hàm ý (implied volatility) nhiều khả năng đã tạo đáy. Nhu cầu quyền chọn đầu năm đang đẩy biến động tăng nhẹ, dù mức này vẫn thấp so với lịch sử.

Cấu trúc vị thế quyền chọn tiếp tục được bình thường hóa: phí quyền chọn bán đang thu hẹp, trong khi nhu cầu quyền chọn mua gia tăng và dòng vốn mới ngày càng nghiêng về các kịch bản tăng giá thay vì phòng thủ.

Đồng thời, các nhà tạo lập thị trường quyền chọn đã chuyển sang trạng thái short gamma trong vùng 95.000–104.000 USD, điều này về mặt cơ học có thể thúc đẩy các chuyển động giá mạnh hơn khi thị trường đi lên. Tuy nhiên, việc chốt lời mạnh quanh mốc 95.000 USD cho thấy tâm lý thiếu kiên nhẫn vẫn còn phổ biến, khi lợi nhuận nhanh chóng được hiện thực hóa và thua lỗ bị cắt sớm. Ngay cả dòng vốn ETF lớn nhất kể từ tháng 10/2025 cũng không thể giúp Bitcoin bứt phá dứt khoát lên trên mốc 95.000 USD.

Nguồn: Glassnode

Từ góc độ kỹ thuật, Bitcoin đã giảm trở lại xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 50 phiên (EMA50) quan trọng, hiện nằm quanh khu vực 93.000 USD, điều này đặt dấu hỏi về tính bền vững của đà tăng giá đầu năm.

Nguồn: xStation5