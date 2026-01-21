Bitcoin: Hội nghị tại Davos có thể trở thành bước ngoặt đối với luật pháp về tiền điện tử? 💰

Bitcoin đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong thời gian gần đây. Sau khi điều chỉnh hơn 30% trong quý IV/2025, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới vẫn chủ yếu đi ngang trong vùng tích lũy. Trong vài tuần gần đây, Bitcoin từng cố gắng bứt phá lên trên, nhưng căng thẳng địa chính trị leo thang đã khiến khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư suy giảm, kéo giá Bitcoin quay trở lại dưới mốc 90.000 USD.

Bitcoin hiện vẫn có mức tương quan chặt chẽ hơn với chỉ số US500 so với vàng. Sự suy yếu của tâm lý chấp nhận rủi ro cũng đang gây áp lực lên nhu cầu đối với thị trường tiền mã hóa nói chung.

Sự chú ý của thị trường hiện đã chuyển sang Davos, nơi quy định về tiền mã hóa – đặc biệt là Đạo luật CLARITY của Mỹ – trở thành một trong những chủ đề trọng tâm được thảo luận giữa các nhà hoạch định chính sách, ngân hàng và lãnh đạo ngành crypto.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, đã tận dụng cơ hội này để công khai chỉ trích phiên bản hiện tại của Đạo luật CLARITY (Crypto Market Structure Act), cho rằng đạo luật này quá ưu ái hệ thống tài chính truyền thống và có nguy cơ kìm hãm đổi mới. Coinbase đã rút lại sự ủng hộ đối với dự luật, do nội dung mở rộng quyền hạn của SEC, siết chặt DeFi, làm chậm quá trình token hóa, và gần như cấm trả lãi đối với stablecoin. Lập trường của Armstrong – “không có luật còn tốt hơn một đạo luật tồi” – đã khiến nhiều nhà lập pháp và một bộ phận trong ngành bất ngờ, dẫn đến việc trì hoãn công việc của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và vấp phải phản ứng từ một số chính trị gia. Tuy nhiên, Armstrong cũng nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận vẫn mang tính xây dựng, Nhà Trắng đang tham gia, và khả năng xuất hiện một phiên bản sửa đổi của dự luật vẫn rất cao, trong đó ranh giới trách nhiệm giữa SEC và CFTC sẽ được làm rõ hơn. Đáng chú ý, Davos cũng cho thấy mức độ chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức lớn đối với tiền mã hóa, khi nhiều ngân hàng và sàn giao dịch lớn công khai thảo luận về token hóa tài sản và thị trường blockchain hoạt động 24/7. Điều này càng nhấn mạnh vì sao một khung pháp lý rõ ràng đang trở nên cấp thiết.

Dự kiến các bước tiếp theo của Đạo luật CLARITY:

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện dự kiến sẽ xem xét lại dự luật sau kỳ nghỉ lập pháp, tập trung vào phạm vi quyền hạn của SEC, quy định về lợi suất stablecoin và DeFi.

Tiếp tục đàm phán lưỡng đảng, trong bối cảnh áp lực từ ngành ngày càng tăng nhằm đạt được thỏa hiệp trước khi động lực lập pháp suy yếu.

Có thể tái trình một phiên bản sửa đổi vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, với sự phân định rõ ràng hơn giữa vai trò của SEC và CFTC.

Bitcoin hiện đang phục hồi 1,20% lên mức 89.300 USD, sau khi giảm gần 5,00% trong ngày hôm qua, xuống quanh 88.000 USD.

Nguồn: xStation 5