BITCOIN: Liệu Kevin Warsh có phải là “cú đóng đinh cuối cùng” vào phe mua? 🔨

Bitcoin đang mở rộng đà giảm về khu vực 81.000 USD, quay trở lại các đáy cục bộ gần đây khi xác suất Kevin Warsh được chọn làm Chủ tịch Fed mới tiếp tục gia tăng. Các thị trường dự đoán đã nhanh chóng định giá Warsh là ứng viên dẫn đầu rõ rệt, qua đó đẩy đồng USD mạnh lên và một lần nữa gây áp lực lên thị trường tiền mã hóa. Warsh được biết đến là người ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt, với kế hoạch thu hẹp bảng cân đối kế toán và duy trì lãi suất thực cao hơn. Điều này khiến nhà đầu tư lo ngại vì Bitcoin thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và thanh khoản dồi dào. Khi kỳ vọng Warsh dẫn đầu gia tăng, BTC đã sụt hơn 3%, lùi về vùng 81.000 - 82.000 USD.

Bối cảnh lịch sử

Danh tiếng “diều hâu” của Kevin Warsh chủ yếu bắt nguồn từ thời gian ông là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed trong khủng hoảng tài chính 2008–2009, khi ông nhiều lần cảnh báo rủi ro lạm phát ngay cả khi nền kinh tế đang đối mặt với giảm phát và thất nghiệp gia tăng. Sau sự sụp đổ của Lehman Brothers, Warsh cho rằng Fed không nên từ bỏ cảnh giác với lạm phát.

Chính lịch sử này khiến thị trường hiện nay liên hệ khả năng ông quay lại với lãi suất thực cao hơn, bảng cân đối Fed nhỏ hơn và thanh khoản suy giảm - những điều kiện nhìn chung bất lợi cho các tài sản như Bitcoin, vốn thường hoạt động tốt nhất trong môi trường tiền rẻ.

Quan điểm của Warsh về Bitcoin

Warsh cũng từng tỏ ra hoài nghi với tình trạng đầu cơ quá mức do chính sách tiền tệ nới lỏng tạo ra - trong đó ông đôi khi xếp tiền mã hóa vào nhóm này. Dù không công khai chống Bitcoin, ông đã chỉ trích mạnh tính biến động của Bitcoin và làn sóng tài sản số trong các giai đoạn ngân hàng trung ương kích thích mạnh tay.

Liệu Warsh còn giữ quan điểm cũ?

Tuy nhiên, lần này bối cảnh có thể khác đi vì một số lý do: Thứ nhất, Chủ tịch Fed không hành động đơn lẻ - các quyết định chính sách do toàn bộ FOMC đưa ra, và các cuộc bỏ phiếu gần đây dưới thời Powell cho thấy bất đồng nội bộ đáng kể.

Thứ hai, áp lực chính trị từ chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ nghiêng về cắt giảm lãi suất và chính sách ủng hộ tăng trưởng, bất kể ai lãnh đạo Fed. Do đó, Warsh có thể làm mềm lập trường diều hâu nếu điều kiện tài chính thắt chặt quá mức hoặc rủi ro suy thoái gia tăng.

Cuối cùng, nền kinh tế hiện nay khác xa năm 2008 - mức nợ cao hơn, độ nhạy với lãi suất lớn hơn, và hệ thống tài chính phản ứng nhanh hơn nhiều trước thay đổi thanh khoản. Vì vậy, dù danh tiếng của Warsh giải thích cho đợt bán tháo Bitcoin hiện tại, tác động dài hạn từ chính sách của ông có thể không cứng rắn như thị trường đang lo ngại.

Đột phá về luật tiền mã hóa trong bối cảnh Fed có ứng viên mới

Song song đó, Mỹ đang tiến gần hơn tới việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng cho tiền mã hóa. Một ủy ban Thượng viện đã thúc đẩy dự luật cấu trúc thị trường toàn diện nhất từ trước đến nay, nhằm phân định rõ trách nhiệm giám sát giữa các cơ quan như SEC và CFTC, thay thế “vùng xám” pháp lý hiện tại bằng các quy tắc vận hành cụ thể cho doanh nghiệp tài sản số.

Vướng mắc lớn nhất vẫn là stablecoin - cụ thể là việc liệu các công ty crypto có được phép cung cấp lợi suất hoặc phần thưởng giống lãi suất hay không. Các ngân hàng lo ngại điều này có thể rút tiền gửi, gây rủi ro cho ổn định tài chính. Để tháo gỡ bế tắc, Nhà Trắng sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao vào tuần tới với sự tham gia của các ngân hàng lớn, công ty crypto, hiệp hội ngành và nhà hoạch định chính sách nhằm tìm kiếm thỏa hiệp.

Bitcoin (khung thời gian D1)

Đợt bán tháo hôm nay đã đẩy Bitcoin trở lại vùng đáy cục bộ của hai tháng trước. Đây là khu vực then chốt mà phe mua cần bảo vệ để có thể giành lại vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 86.000 USD.

Nguồn: xStation 5