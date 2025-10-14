Đọc thêm
18:10 · 14 tháng 10, 2025

Bitcoin mất đà giảm xuống dưới mức 111.000 USD 📉Ethereum mất 3%

Điểm nổi bật
Điểm nổi bật
  • Bitcoin và Ethereum sụt giảm sau nỗ lực phục hồi gần đây
  • Địa chỉ cá voi 0xb317 mở một vị thế bán khống mới cho BTC
  • Tâm lý trên Phố Wall đang suy yếu trở lại

Giá Bitcoin một lần nữa đang giảm về mức 111.000 USD và đợt điều chỉnh hiện tại cho thấy phe bán có thể muốn thử thách lại vùng đáy gần đây quanh 108.000 USD. Tâm lý thị trường trên Phố Wall đang suy yếu, và thêm vào đó, địa chỉ ví cá voi 0xb317 — vốn nổi tiếng với khoản đặt cược bán khống Bitcoin trị giá 192 triệu USD mở ngay trước khi Donald Trump đăng tweet hôm thứ Sáu — hiện đã mở thêm một vị thế bán khống khác trị giá 163 triệu USD. Vị thế này hiện đang ghi nhận khoảng 5 triệu USD lợi nhuận chưa thực hiện, với mức giá thanh lý là 125.500 USD. Diễn biến này đã làm dấy lên suy đoán trên thị trường về khả năng giao dịch nội gián từ địa chỉ 0xb317.

Nguồn: xStation5

Ethereum đã rơi xuống dưới ngưỡng quan trọng 4.000 USD và không thể vượt lên trên đường EMA 50 ngày để lấy lại đà tăng bền vững. Mức hỗ trợ quan trọng hiện tại nằm ở 3.600 USD (đường EMA 200 ngày).

Nguồn: xStation5

Dòng tiền đổ vào ETF Bitcoin vào thứ Sáu và thứ Hai ở mức âm (-326 triệu).

 

Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

17 tháng 10, 2025, 18:04

Cổ phiếu ngân hàng "đỏ lửa" 🚨
17 tháng 10, 2025, 17:00

Thị trường nổi bật - EURUSD (17.10.2025)
17 tháng 10, 2025, 16:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số lạm phát phù hợp với kỳ vọng. Lạm phát HICP cốt lõi tăng nhẹ
17 tháng 10, 2025, 15:00

Cổ phiếu của Zions Bancorporation giảm giá trước những lo ngại về các khoản cho vay!

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn