Bitcoin mất đà giảm xuống dưới mức 111.000 USD 📉Ethereum mất 3%

- Bitcoin và Ethereum sụt giảm sau nỗ lực phục hồi gần đây
- Địa chỉ cá voi 0xb317 mở một vị thế bán khống mới cho BTC
- Tâm lý trên Phố Wall đang suy yếu trở lại
Giá Bitcoin một lần nữa đang giảm về mức 111.000 USD và đợt điều chỉnh hiện tại cho thấy phe bán có thể muốn thử thách lại vùng đáy gần đây quanh 108.000 USD. Tâm lý thị trường trên Phố Wall đang suy yếu, và thêm vào đó, địa chỉ ví cá voi 0xb317 — vốn nổi tiếng với khoản đặt cược bán khống Bitcoin trị giá 192 triệu USD mở ngay trước khi Donald Trump đăng tweet hôm thứ Sáu — hiện đã mở thêm một vị thế bán khống khác trị giá 163 triệu USD. Vị thế này hiện đang ghi nhận khoảng 5 triệu USD lợi nhuận chưa thực hiện, với mức giá thanh lý là 125.500 USD. Diễn biến này đã làm dấy lên suy đoán trên thị trường về khả năng giao dịch nội gián từ địa chỉ 0xb317.
Nguồn: xStation5
Ethereum đã rơi xuống dưới ngưỡng quan trọng 4.000 USD và không thể vượt lên trên đường EMA 50 ngày để lấy lại đà tăng bền vững. Mức hỗ trợ quan trọng hiện tại nằm ở 3.600 USD (đường EMA 200 ngày).
Nguồn: xStation5
Dòng tiền đổ vào ETF Bitcoin vào thứ Sáu và thứ Hai ở mức âm (-326 triệu).
Nguồn: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
