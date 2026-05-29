Dữ liệu lạm phát Đức thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Một tín hiệu “bồ câu” cho ECB?

Dữ liệu lạm phát của Đức thấp hơn kỳ vọng thị trường, cho thấy giá cả trong tháng 5 đã giảm 0.1% theo tháng theo thước đo HICP và giảm tới 0.2% theo CPI. Báo cáo này mang màu sắc “bồ câu” rõ rệt trước cuộc họp sắp tới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

German HICP YoY (Sơ bộ): 2.70% (dự báo: 2.8%, trước đó: 2.90%)

German CPI YoY (Sơ bộ): 2.60% (dự báo: 2.9%, trước đó: 2.90%)

German HICP MoM (Sơ bộ): -0.10% (dự báo: 0.0%, trước đó: 0.50%)

German CPI MoM (Sơ bộ): -0.20% (dự báo: 0.1%, trước đó: 0.60%)

EUR/USD hiện vẫn nằm dưới mức 1.166 trong ngày hôm nay và tiếp tục giao dịch dưới vùng kháng cự quan trọng được đánh dấu bởi EMA 200 ngày (đường màu đỏ). Cặp tiền hiện đang tích lũy trong vùng 1.1570–1.1760, trong khi các đường trung bình động đang đi ngang, cho thấy thị trường thiếu động lực xu hướng rõ ràng. Chỉ báo RSI quanh mức 47 cùng MACD trung tính phản ánh trạng thái cân bằng giữa bên mua và bên bán. Từ góc nhìn kỹ thuật, nếu bứt phá lên trên 1.1760, EUR/USD có thể mở đường tiến tới vùng 1.19, trong khi nếu giảm xuống dưới 1.1570, rủi ro kiểm định vùng hỗ trợ 1.14–1.15 sẽ gia tăng đáng kể.

Nguồn: xStation5