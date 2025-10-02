Bitcoin tăng 1,25% và vượt mốc 120.000 USD 🚀

Bitcoin tăng 1,25% hôm nay, giao dịch ở mức 120.200 USD. Ethereum có phiên mạnh mẽ hơn, tăng 2,20% lên 4.447 USD, trong khi vốn hóa của các altcoin khác tăng 1,70%, đạt 1,13 nghìn tỷ USD.

Nhu cầu trên thị trường tiền điện tử được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Thứ nhất, chúng ta vừa bước vào quý thường được coi là mạnh mẽ nhất trong năm đối với tài sản kỹ thuật số. Trong ba tháng tới, tháng 11 thường ghi nhận mức tăng mạnh nhất, cho thấy đợt phục hồi hiện tại không đơn thuần mang tính mùa vụ—đặc biệt vì xu hướng này đã bắt đầu vài ngày trước khi tháng 10 khởi động. Thứ hai, cổ phiếu và vàng đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi thị trường tiền điện tử khá trầm lắng; diễn biến hiện tại có thể là một đợt phục hồi “bắt kịp”. Thứ ba - và có lẽ là động lực quan trọng nhất - chính phủ Mỹ đã bước vào tình trạng shutdown ngày hôm qua. Bitcoin bắt đầu tăng khi kịch bản này có khả năng xảy ra cao hơn và giá bật mạnh ngay khi shutdown trở thành hiện thực. Sự bất ổn của nhà đầu tư về thị trường Mỹ dường như đã chuyển hướng dòng vốn sang không gian tiền điện tử thay thế.

Cả ba yếu tố trên đều có khả năng góp phần vào đà tăng hiện tại ở những mức độ khác nhau. Ngoài ra, việc Fed chuyển sang chính sách nới lỏng tiền tệ, với các đợt cắt giảm lãi suất bổ sung được kỳ vọng vào tháng 10 và 11, cũng đang tạo thêm lực hỗ trợ. Hiện Bitcoin đang đối mặt với ngưỡng kháng cự quan trọng quanh 120.500 USD, mức đã thành công kìm hãm đà tăng vào tháng 7 và tháng 8. Với đợt bứt phá nhanh chóng trong những ngày gần đây, khả năng một số nhà đầu tư chốt lời là điều không thể loại trừ.