Bitcoin tăng 3,5%, tiến sát ngưỡng 70.000 USD 📈

Tâm lý thị trường xung quanh Bitcoin đang dần cải thiện, được hỗ trợ bởi sự suy yếu nhẹ của đồng Đô la Mỹ (USD) và khẩu vị rủi ro đang gia tăng của các nhà đầu tư trước khi phiên giao dịch thứ Hai tại Mỹ bắt đầu. Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn đang tiếp diễn; trong ngắn hạn, thị trường tỏ ra lạc quan thận trọng về khả năng đạt được ít nhất là một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Phân tích biểu đồ Bitcoin (Khung thời gian D1)

Khi quan sát hai xung lực giảm giá gần nhất, Bitcoin (BTC) đã thể hiện hành vi tương đồng trong cả hai trường hợp. Hiện tại, cũng giống như giai đoạn chuyển giao giữa tháng 11 và tháng 12 năm 2025, giá đã giảm khoảng 10% xuống dưới mức Fibo thoái lui 23,6% của sóng giảm — mức này trước đây là quanh vùng 91.000 USD và hiện tại là gần vùng 69.000 USD. Tương tự như đợt biến động trước đó, giá cũng đã bật lại từ ngưỡng kháng cự tại mức Fibo thoái lui 38,2% — trước đây là khoảng 98.000 USD và hiện nay xấp xỉ 74.600 USD.

Ngưỡng hỗ trợ then chốt hiện nằm quanh vùng 65.000 USD. Việc phá vỡ xuống dưới ngưỡng này có thể kích hoạt một xung lực giảm giá thứ ba đầy quyết liệt. Nếu đợt giảm này có quy mô tương đương với hai lần sụt giảm trước đó (tỷ lệ 1:1), Bitcoin có khả năng rơi về vùng 45.000 USD. Ngược lại, một chuyển động đi lên vượt trên mốc 70.000 USD sẽ khiến khả năng kiểm định lại (retest) vùng 74.600 USD trở nên khả thi hơn.

