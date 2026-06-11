Bitcoin tăng 3% trước thềm công bố dữ liệu PPI của Mỹ

Bitcoin đang có nỗ lực phục hồi trong ngày hôm nay, tăng gần 3% khoảng 90 phút trước khi dữ liệu Chỉ số Giá Nhà sản xuất (PPI) của Mỹ được công bố.

Thị trường tiền điện tử đã có thêm khoảng trống để hồi phục sau báo cáo CPI của Mỹ ngày hôm qua, khi lạm phát lõi (Core CPI) tăng 0,2% theo tháng, thấp hơn mức dự báo đồng thuận là 0,3%. Điều này đã mang lại sự nhẹ nhõm tạm thời cho các nhà đầu tư.

Điều đáng chú ý là Bitcoin gần như không có mối tương quan với Phố Wall trong phiên hôm qua, khi thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. Bất chấp đà giảm mạnh của Nasdaq 100, đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn phục hồi lên khu vực 63.000 USD.

Nếu dữ liệu PPI hôm nay được công bố đúng hoặc thấp hơn kỳ vọng, Bitcoin có thể tiếp tục mở rộng đà phục hồi hiện tại. Ngược lại, nếu giá sản xuất tăng mạnh hơn dự báo, điều đó có thể làm suy yếu bức tranh lạm phát tương đối “ôn hòa” mà báo cáo CPI hôm qua mang lại. Trong kịch bản đó, Bitcoin có thể gặp khó khăn trong việc lấy lại động lực tăng giá, đặc biệt trong bối cảnh lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao và đồng USD tiếp tục mạnh lên.

Bitcoin (D1)

Nguồn: xStation5