Tin đầu ngày: Thực trạng của AI - Động lực tăng trưởng và gánh nặng chi phí

📈Thị trường chứng khoán – Tình hình thị trường và lĩnh vực công nghệ Phiên giao dịch tại Phố Wall mở cửa với mức giảm nhẹ do thị trường chờ đợi những diễn biến mới từ Trung Đông; tuy nhiên, ngay trước 20:00, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã lấy lại được một phần giá trị.

Sự mơ hồ vẫn đang bao trùm thị trường liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình – truyền thông Iran đưa tin việc trao đổi thông điệp với Mỹ đã bị đình chỉ do các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon và nguy cơ phong tỏa Eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang tiến triển nhanh chóng và một thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran là hoàn toàn khả thi.

Trong những phút gần đây, Donald Trump đã đăng trên Truth Social rằng: "Thông tin Mỹ và Iran đã cắt đứt liên lạc là không đúng sự thật."

Alphabet (Google) công bố kế hoạch huy động tới 80 tỷ USD để phát triển hạ tầng AI (bao gồm 10 tỷ USD từ quỹ Berkshire Hathaway của Warren Buffett), tuy nhiên cổ phiếu công ty lại giảm khoảng 2,4% khi giới đầu tư xem đây là minh chứng cho chi phí khổng lồ của cuộc chạy đua AI.

Cổ phiếu Marvell Technology tăng gần 30% sau khi CEO Nvidia Jensen Huang nhận định rằng Marvell có thể trở thành công ty nghìn tỷ USD tiếp theo.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) công bố kết quả kinh doanh quý đạt mức kỷ lục nhờ nhu cầu mạnh đối với các máy chủ trung tâm dữ liệu AI, khiến giá cổ phiếu tăng hơn 21%.

Anthropic, đơn vị phát triển chatbot Claude, đã nộp hồ sơ IPO bí mật, đi trước đối thủ OpenAI trong bước đi này.

Tâm lý tích cực cũng xuất hiện tại châu Âu khi phần lớn các sàn chứng khoán đều kết phiên trong sắc xanh: FTSE 100 của Anh tăng 0,3%, CAC 40 của Pháp tăng 0,7%, DAX của Đức tăng 0,5% và IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0,5%. 📊 Kinh tế vĩ mô Báo cáo JOLTS của thị trường lao động Mỹ cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng trong tháng 4 đạt 7,618 triệu, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường (6,860 triệu), phản ánh sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì chính sách tiền tệ mang tính "diều hâu" (lãi suất cao) lâu hơn để kiểm soát lạm phát.

Theo ước tính sơ bộ của Eurostat công bố ngày 02/06/2026, lạm phát hàng năm tại Khu vực Đồng euro đã tăng lên 3,2% trong tháng 5/2026, so với mức 3,0% ghi nhận trong tháng 4.

Trong cơ cấu lạm phát tháng 5/2026 của Eurozone, năng lượng ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 10,9% (so với 10,8% trong tháng 4), dịch vụ tăng lên 3,5% (so với 3,0%), tốc độ tăng của nhóm thực phẩm, rượu và thuốc lá chậm lại còn 2,0% (so với 2,4%), trong khi hàng công nghiệp phi năng lượng tăng nhẹ lên 0,9% (so với 0,8%).

Xét theo quốc gia trong Eurozone, mức lạm phát hàng năm cao nhất trong tháng 5 được ghi nhận tại Bulgaria (6,3%), Lithuania (5,1%) và Hy Lạp (5,0%), trong khi mức thấp nhất thuộc về Malta (2,1%) và Đức (2,7%).

Trên cơ sở hàng tháng (tháng 5 so với tháng 4/2026), chỉ số giá chung của Eurozone chỉ tăng nhẹ 0,1%. 💰 Hàng hóa và kim loại quý Tâm lý tích cực đang hỗ trợ nhóm kim loại quý trong ngày hôm nay – vàng tăng khoảng 0,3%, vượt mốc 4.500 USD/ounce, trong khi bạc tăng 0,6% và đang kiểm định ngưỡng 76 USD.

Sự hỗn loạn thông tin và các tín hiệu trái chiều từ Trung Đông đang khiến giá dầu phục hồi nhẹ, với dầu Brent tăng hơn 1% và vượt mốc 96 USD/thùng.

Đợt giảm giá trước đó là phản ứng trước kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Lebanon và những phát biểu của Donald Trump cho rằng một thỏa thuận với Iran có thể đạt được trong vòng một tuần tới.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận đã xuất hiện những trở ngại trong quá trình đàm phán, dù không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Thị trường dầu mỏ vẫn cực kỳ nhạy cảm với mọi thông tin liên quan đến Iran, trong khi các thông tin này không phải lúc nào cũng có thể được xác minh ngay lập tức.

Điều quan trọng là ngay cả khi xung đột được hạ nhiệt hoàn toàn và ngay lập tức, rủi ro nguồn cung cơ bản vẫn tồn tại và tiếp tục giữ giá hàng hóa ở mức cao; mặc dù vậy, thị trường vẫn đang cố gắng định giá theo các kịch bản giá dầu giảm. 🪙 Tiền điện tử Tâm lý tiêu cực đang thể hiện rõ trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin mất gần 6%, giảm xuống dưới 68.000 USD, trong khi Ethereum giảm hơn 3% và đang kiểm định vùng giá 1.900 USD.

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