21:00 · 22 tháng 4, 2026

Bitcoin tăng gần 4%, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 2 năm 2026

Bitcoin đang tăng giá trong hôm nay nhờ tâm lý tích cực hơn trên thị trường chứng khoán, được hỗ trợ bởi dòng tiền vào ETF mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2025, cùng với hoạt động gia tăng của các “cá voi”. Giá hiện đang cố gắng bứt phá và duy trì trên mức $78,000, đồng thời kiểm tra đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ).

  • Việc vượt lên trên $78,000 mang lại kỳ vọng rằng xu hướng tăng có thể tiếp tục mở rộng, với khả năng Bitcoin lấy đà để kiểm tra vùng $84,000 — nơi đặt đường EMA200. Đây là mức đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự và vẫn chưa bị phá vỡ kể từ tháng 10 năm 2025.

  • Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đường EMA 50 ngày (đường màu cam), quanh mức $75,000, điều này có thể báo hiệu xu hướng giảm quay trở lại cùng với hoạt động chốt lời, kéo theo rủi ro giảm sâu hơn về vùng $60,000.

  • Xét theo chỉ báo SAR, vẫn có những điểm tương đồng đáng chú ý với mô hình đã xuất hiện vào tháng 1 năm 2026. Một cú bứt phá lên trên $80,000 có thể xác nhận động lực phục hồi mạnh hơn - với điều kiện đi kèm là nhu cầu mua trên thị trường spot tăng rõ rệt, tâm lý tích cực hơn trên thị trường quyền chọn, và sự tiếp diễn của các giao dịch lớn từ cá voi.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vị thế trên thị trường quyền chọn vẫn khá thận trọng, và thị trường spot vẫn chưa rơi vào trạng thái hưng phấn rõ rệt - ngoại trừ điểm sáng là dòng tiền ETF đang gia tăng.

Nguồn: xStation5

